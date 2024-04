Hatalmas a boldogság: Pocakos fotóval jelentkezett be Király Viktor felesége

Mint ahogy azzal a Bors már többször is foglalkozott, Király Viktor és felesége, Király-Virág Anita egy igen nehéz időszakon van túl. Ugyanis hónapokig azt találgatták az emberek, hogy a házaspár viszonya annyira megromlott, hogy már nem lehet megmenteni a kapcsolatukat.

Király-Virág Anita fotója mindenkit meglepett Fotó: Szabolcs László

Erről nem is olyan rég maga az énekes is mesélt, aki beismerte, hogy valóban nagyon vékony jégen táncoltak gyermeke édesanyjával, de végül sikerül rendezniük a dolgaikat. Most pedig Anita egy óriási babapocakos fotóval jelentkezett be, amin mindenki ledöbbent, azonban a képaláírást olvasva meg is nyugodtak.

Hatalmas terhespocakos képpel jelentkezett be Király Viktor felesége

Gyorsan kiderült ugyanis, hogy a sztármami kisfiával való terhességére emlékezett vissza a friss posztjában. A gyönyörű fotón Anita fürdőruhában látható és mosolyogva simogatja hatalmas pocakját, majd kifejti, hogy ilyenkor még nem tudta, hogy egy hónap múlva már a karjaiban is tarthatta első gyermekét.

A fotó alatt még így is sokan gratuláltak, valaki például megjegyezte:

De szép kismama voltál

