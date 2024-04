Király Viktor kórházba került

Király Viktorért sokáig aggódtak a rajongók, hiszen a házassága nem volt felhőtlen. Felesége és kisfia még el is költözött tőle, de szerencsére a kitartásuk megtette a magáét, és sikerült rendbe hozni a házasságukat. Az énekes nemrég egy vlogot indított, ahol igyekszik a rajongóival többet megosztani az mindennapjairól, munkájáról és életéről, amit hetente oszt meg saját YouTube-csatornáján.

Király Viktor ismét a visszatért szenvedélyéhez, a bokszhoz (Fotó: Facebook)

– Kicsit így belemászunk az én életembe, az én mindennapjaimba, és hogy egy kicsit ti is jobban lássátok, hogy miről szól egy napom – mesélt a motivációiról az énekes.

A napokban jelent meg a második része Viktor videós naplójának, ami egy egy meglepő fordulattal indul, mert az énekes éppen a kórházba tartott.

– Gyönyörű szép napunk van, esik az eső, fúj a szél, és épp irány a kórház – nevetett.

Nincs nagy baj, csak a könyökömre estem, és eléggé be van vizesedve. Kicsit megnehezíti a sportolást, bokszot, ezért most megyek megnézetni, hogy pontosan mi a baja. Reméljük, hogy nem sok...

– kezdte a videót Viktor, aki a történeket csak annyival kommentelte: „Minden oké, túléltem”.

Király Viktornak és feleségének sikerült házasságukat megmenteni (Fotó: Instagram)

Király Viktor a kulisszák mögött is forgat

Király Viktor a nézőknek egy rövid betekintőt is engedett egy videoklip forgatásra, amit Curtisszel együtt készítettek. A forgatáson nem meglepő módon Anita és kisfiuk, Kolen is jelen volt, aki megszeppenve állt a kamera előtt. A dalról maga az újpesti rapper is megszólalt, aki lelkesen mesélt a közös munkáról.

– Csináltunk egy új dalt, így a fesztivál szezon kezdetére, benne lesz még Széles Iza szóval várjátok! Mehet a tánc címmel, egy igazi nyári, bulizós, jó hangulatú dal – mesélte Curtis a videóban, ami láthatóan elnyerte a rajongók tetszését.