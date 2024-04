Újabb hollywoodi sztár születik: Beyoncé lánya filmes karrierbe kezd

Világsztár anyjához hasonlóan hamarosan Blue Ivy Carter nevét is mindenki ismerni fogja. Még az is, aki eddig nem tette. Az aranytorkú énekesnő, Beyoncé 12 éves lánya ugyanis elvállalta első hollywoodi szerepét az idén megjelenő Mufasa: Az oroszlánkirály filmben. Az újabb Disney mese alapú adaptáció, ar Oroszlánkirály filmes változatához hasonlóan várhatóan nagy kasszasiker lesz, így Blue színészi karrierje nagy lökést kaphat, miután a tini nem másnak fogja kölcsönözni a hangját, mint Kiara hercegnőnek, az egyik fő karakternek.

Beyoncé lánya filmes karrierbe kezd. Fotó: Northfoto

A rivadlafény azonban nem lesz újkeletű Beyoncé elsőszülöttjének, aki életének első pillanatitól kezdve a figyelem középpontjában áll híres szüleinek köszönhetően. Egyszer még úgy is jellemezték őt, mint a világ leghíresebb babája.

Azt, hogy édesanyja után ő is örökölt némi hangtechnikát az a Coldplay 2015-ös Up&Up című dalában mutatta meg. Ezek mellett már narrátori szerepben is kipróbálhatta magát Matthew A. Cherry író könyvét olvasva. Most pedig eljött az idő arra, hogy a filmekben is csillogjon mégpedig a Disney segítségével, amely több jövőbeni szerepet is hozhat neki.

A Mufasa: Az oroszlánkirály című filmes adaptáció 2024 decemver végén várható a mozikban - írja a DailyStar.