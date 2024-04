Kiszel Tünde megmutatta a tűzpiros ruhában szexiző Donatellát

Kiszel Tünde nagyon büszke a karrierjére. Nyilatkozataiban gyakran elmeséli, hogy milyen hálás az égnek azért, mert azzal keresheti a kenyerét, amit igazán szeret, és azt is elárulta, hogy imád modellkedni. A kislányára, Hunyadi Donatellára azonban büszkébb, mint bármi másra a világon. Ő a szeme fénye, és mindig is ő lesz élete legnagyobb kincse. Most pedig döbbenetes képet mutatott róla.

Nagyon jó a viszony Donatella és Tünde között

Donatella és Tünde szinte mindent együtt csinálnak. A nővé csepredetett lány azonban szeretne kilépni édesanyja árnykékából, ezért is indult a TV2 Dancing With the Stars műsorában. Bár a versenyt nem nyerte meg, de egy egész ország jegyezte meg a nevét.