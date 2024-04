Tóth Andi a hangja után most a főzőtudományát is megcsillogtatja

Tóth Andi vitathatatlanul csodás hanggal rendelkezik, de nemcsak a színpadon, hanem a konyhában is megállja a helyét. Ezért úgy döntött, hogy miért is ne csinálhatna olyan videókat, amikben recepteket oszt meg, és főz le a követőinek. Az énekesnő ezért a YouTube csatornáján egy rövid videóban jelentette be az ötletét, hogy minden második vasárnap szeretne együtt főzni a rajongókkal.

Tóth Andi attól sem riad vissza, ha krumplipürét kell csinálnia (Fotó: Szabolcs László)

Azon gondolkodtam, mire tudnánk közösen használni ezt a YouTube csatornát, hogy ne álljon üresen, mert azért elég sokan összegyűltünk itt. Nekem is maradt szabadidőm, hogy azzal foglalkozzak, amit szeretek. (...) Szóval úgy döntöttem, mi lenne ha ezt a csatornát használnánk arra, hogy havonta kétszer egy bizonyos napon megosszak veletek egy-két receptet. Profi szakács vagyok? Nem! Lehet, hogy elb*szok egy-két dolgot? Abszolút, viszont jól fogjuk magunkat érezni a videók alatt. A Max Rendelünk címet pontosan azért kapta ez a sorozat, mert nem biztos, hogy jó lesz amit csinálunk, de az sem baj, mert max rendelünk

– mondta a bejelentő videójában mosolyogva Andi, akit rengetegen támogatnak is ebben.

Imádják a rajongók Tóth Andi ötletét

Tóth Andi már izgatottan várja, hogyan fog alakulni ez a kis vállalkozása, mint gasztroblogger. De mellette a kommentelők is tűkön ülve várják az első részt, és támogatják kedvencüket.

– Lehet, hogy Te leszel a megmentőm. Két naponta főzök. Imádok főzni, de sokszor azt érzem: galambősz leszek, mire kitalálom: MIT főzzek. Te nagy szívem csücske vagy tíz éve, a hangod, a látásmódod, az emberséged. Úgyhogy sokszorosan várom. Nagyon!

– A karriered 0.percétől imádtalak és mindig csak a színtiszta tehetségedre, őszinte megnyilvánulásaidra koncentráltam, soha nem a “média-sza**a”. Alig vártam már, hogy milyen új, izgi dologba kezdesz bele. Most 32 hetes kismamaként egyre többet próbálom kerülni a glutént és el sem tudom mondani mennyire várom, hogy ezen az úton is Te legyél az egyik kísérőnk, mint a dalaid simán az életben. Nagyoooon várjuk és mindent bele, itt leszünk! – írta egy kommentelő.