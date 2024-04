Hűha: T. Danny újra dögös modellel állna össze

T. Danny és Kecskés Enikő párkapcsolata szappanoperába illő fordulatokkal van tele. Úgy fest, Dani most egy másik csinos ismert hölgyre veti ki a hálóját.

A tinibálvány énekes, T. Danny csinos modell-lánnyal incselkedett Fotó: Szabolcs László

T. Danny újra modell-lánnyal állna össze

T. Danny és a modell Kecskés Enikő sokáig titokban tartotta a kapcsolatát, csak a beavatottak és a legszemfülesebb rajongók tudhatták, mi van köztük. Tavaly októberben, a Dancing with the Stars forgatásán azonban a Bors félreérthetetlen helyzetben kapta lencsevégre őket. Enikő a legtöbb élőadásban személyesen drukkolt Danny-nek, az első forgatáson pedig az egyik szünetben forró csókot is váltottak.

Bár szerelmüket a leleplezés után sem vállalták nyilvánosan, nem sokkal később mindketten szakításra utaló képeket, szövegeket osztottak meg közösségi oldalaikon, Dani új számai is szerelmi bánatról árulkodtak. Néhány napja azonban újra szárnyra kapott a pletyka, hogy újra összejöttek: egy rajongó látta, amint együtt kocsikáztak romantikusan. Míg a rajongók a köztük lévő kapcsolatot firtatják, Dani kijelentette: egy másik bombázóval állna össze.

Újra Rebekával dolgozna?

A tinibálvány énekes ugyanis új számából osztott meg egy részletet az Instagramján, mire a rajongók izgatott, gratuláló kommentcunamit zúdítottak rá, a hozzászólok között pedig olyan híresség is feltűnt, mint Kárpáti Rebeka, akivel Dani dolgozott már együtt, a Zsákbamacska forgatásain.

Rebeka és Dani dolgozott már együtt, a TV2 népszerű vetélkedőjében. Fotó: TV2

A gyönyörű modell, színésznő a jelek szerint nagy T. Danny rajongó, a dalrészletet hallva el is ismerte:

Ez amúgy egy kellemes dallam!

– bókolt, mire Dani válasza sem maradt el.

– Feat? – kérdezte, utalva egy esetleges közreműködésre a szépséggel. Kárpáti Rebeka sokoldalú tehetség, színpadi- és sorozatszínésznőként is feltűnt már, üzletasszonyként pedig saját ruhamárkáját menedzseli – énekesnőként azonban még nem mutatkozott.

Persze csak munkakapcsolatról lehet szó T. Danny és Kárpáti Rebeka között, a csinos lány ugyanis boldog párkapcsolatban él üzletember párjával.