Rubint Réka megrendítő vallomása: „A gyerekekkel eltöltött időt később nem lehet pótolni”

Mindig meg kell tenni a lehető legtöbbet egy házasságért, főleg, ha gyerek is van, ez másképp nem működik. A gyerek pedig tükröt tart a szülőnek: én abban hiszek, hogy nem nevelni kell, hanem példát mutatni. Látni kellene, ahogy Norbika is meg Lara is két-háromlépcsős meglepetéseket szerveznek. Nem egy dobozt adnak, hogy tessék, hanem szívüket-lelküket beleteszik. Az élethez való hozzáállást nekünk kell megmutatnunk a gyerekeinknek és én nagyon örülök, hogy a gyerekeimben ezt látom viszont.