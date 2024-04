Ezt már nem lehetne eltitkolni: gömbölyödő pocakot mutatott a TV2 sztárja

Patai Annát még kislányként ismerte meg az ország, a TV2-es tehetségkutató, a Megasztár által. A tehetséges gyermekből felnőtt nő lett, hamarosan pedig anyuka lesz.

Patai Anna megmutatta a pocakját

Patai Anna hamar elérkezett minden fontos mérföldkőhöz az életében. Tizenegy évesen már énekesnőként ünnepelte az ország, diákként ismerte meg szerelmét, akihez 23 évesen feleségül is ment, most pedig, 24 évesen első gyermeküket várja. Anna és férje babonából kivárta a terhesség első trimeszterének a végét, csak ezután kürtölték világgá a boldogságukat. Ennek lassan egy hónapja, a kismama azóta most először rakott ki fotót magáról, amin jól látszik gömbölyödő pocakja.

– Legyen olyan gyönyörű családod, mint amilyen te vagy – kívánta egy rajongója az Instagramon.

– Gyönyörű(ek) vagy(tok)! – bókolt egy másik.

„Szeretnék az utolsó időszakig koncertezni"

Anna korábban a Ripost-nak nyilatkozva elárulta, nagyon örül, hogy fiatal, vagány szülők lesznek, s ameddig csak lehet, nem vesz vissza a pörgésből. Ugyanis nemcsak énekesnő, de rádiós műsorvezető és a Dikh tévénél is dolgozik.

– Nagyon jól érzem magam, szeretnék az utolsó időszakig koncertezni és dolgozni a tévében, rádióban. Szülés után pedig szeretném kiélvezni a babázást, de nem akarok sokáig távol maradni a munkától sem. Szerintem az én szakmám jól összeegyeztethető az anyasággal – mesélte az énekesnő, majd hozzátette: nagyon nehéz volt titokban tartaniuk a gólyahírt:

– Minden a lehető legnagyobb rendben alakult, boldogabbak nem is lehetnénk. El kell ismernem, nagyon nehéz volt idáig titokban tartani a boldogságunkat. Tényleg senki sem tudott róla: nemrég A Dalban is szerepeltem, s ott sem mondtam még el. Én már láttam magamon, hogy pocakosodok, de Kerényi Virág olyan szuper ruhát tervezett nekem a produkciómhoz, ami takarta a hasamat, pedig nem ez volt a cél a szettel – idézte fel a kismama.