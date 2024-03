Óriási örömhírt jelentett be a Megasztár kis Patai Annája: várandós, jön az első baba

Patai Anna még 2010-ben tűnt fel a Megasztárban. Azóta pedig nagyon sok minden változott. Ugyanis a 24 éves énekesnő nemrégiben titokban férjhez ment gyerekkori szerelméhez, Bencéhez.

A Megsztár felfedezettje gyermeket vár Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A párt most újabb hatalmas boldogság érte. Patai Anna a Facebook-oldalán jelentette be az örömhírt, miszerint várandós. Az énekesnő kis cipővel a kezében látható, a képen feltűnik a kutyájuk is, Bence a kezében pedig egy rózsaszín ultrahangos fotót tart, amely szintén arra utal, hogy gyermekük lesz. A színéből pedig arra lehet következtetni, hogy kislányuk lesz, azonban a posztban ezt nem erősítették meg.

Egy újabb fejezetre készülünk: Bővül a család! Iszonyatosan nehéz volt idáig titokban tartani, mert ez életünk legszebb utazása, amit Istentől kaptunk! Drága Gyermekem, Apával már nagyon várunk!!!

- írja bejegyzésében Patai Anna.