Elképesztő fotók kerültek elő a TV2 gyönyörű sztárjának a múltjából

A Next Top Model Hungary versenyzőinek a legfontosabb munkaeszközük a testük és arcuk. A versenyben lévő lányok fizimiskáját és legjobb profilját alaposan megismerhették már a nézők. Papp Gabi azonban most olyan fotót posztolt, amin a legtöbben fel sem ismernék.

Papp Gabit rövid barna hajjal ismerte meg a közönség. Nemrég azonban teljesen más külsővel hódított. (Fotó: TV2)

Fel sem ismerni Papp Gabit a régi hajával

Papp Gabi korábban már nemzetközi szinten is szép sikereket ért el modellként, pedig egy súlyos kutyatámadás után, sérült füllel kezdte a pályáját. Kislánya születésekor visszavonult a kifutótól, de most 34 évesen új esélyként tekint a műsorra. A TV2 reality-jében nagyon rövid, sötét barna hajjal szerepel. Most azonban olyan képet osztott meg magáról, amin a tévénézők alig ismernék fel.

A kép megosztásának apropója az volt, hogy közösségi oldalán arról kérdezték, mikor váltott az extrém rövid hajra. Gabi ehhez látványos korábbi fotót csatolt: amin még hosszú szőke haja volt.

Papp Gabi megdöbbentő múltbeli fotót osztott meg magáról. (Fotó: Instagram)

Elkezdtem eljárni brazil Jiu Jitsu-ra, és ott éreztem először, hogy nem csinálok semmit a hajammal, csak felkötöm állandóan. Így elkezdtem levágatni.

— Először vállig, utána meg bobra. Szeretem mind a két hajstílust — vallott Gabi. Közösségi oldalán görgetve kiderül, mindenféle hajhosszt és színt próbált már az utóbbi években, 2017-ben például hosszú fekete fürtöket viselt.

Bocsánatot kértek tőle?

Gabi a reality egyik legmegosztóbb személyisége, sok konfliktusa van a többi lánnyal. Instagramján most ezekre is reagált.

— Hogy éled meg a műsorban látottakat? Volt, aki bocsánatot kért tőled azóta? — kérdezte meg tőle egy rajongója.

Úgy gondolom, ahhoz, hogy valaki bocsánatot kérjen, szükséges önreflexió. Az pedig többször megmutatkozott, hogy nem mindenkiben van. Ehhez az empátia is hozzátartozik.

— válaszolta a modell.