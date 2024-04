Örömhír: nemsokára megérkezik a gólya a TV2 sztárjához, anya lesz a közkedvelt színésznő

Nemsokára megérkezik a gólya Bálizs Anett színésznőhöz, a Jóban Rosszban című sorozat Oravecz Fanni nevű nővéréhez. Anett már a várandósságának a végén jár, ha minden a terv szerint halad, akkor négy héten belül megszületik az első gyermeke. Nagyon boldog, és terhességével is minden rendben volt. S, habár a babaszoba még nincsen teljesen kész, mindannyian nagyon várják a jövevényt.

Első gyermekét várja Bálizs Anett. Fotó: Bors

Szerintem ez a legcsodálatosabb dolog az életben

- jegyezte meg a gyermekáldással kapcsolatban Anett.

Elárulta, kislánya lesz, aki a Lilien Anna nevet kapja majd. Hozzátette, szíve mélyén mindig is kislányt szeretett volna, viszont most már érti, miért mondja mindig mindenki azt, hogy mindegy, milyen nemű lesz a gyermeke, csak egészséges legyen. Ugyanis ő is mindig úgy ment a vizsgálatokra, hogy ezért imádkozott.

Kiemelte, eddig kellemes nyugodtsággal telt a várandóssága. Nem voltak reggeli rosszullétek, egy kezén meg tudja számolni, hányszor volt hányingere. Most azonban, ahogy kezd ráhangolódni Lilien érkezésére egyre jobban izgul, miután oly sokat várt a babavárásra.

Izgultam. 39 éves vagyok. Elmentem egy olyan vizsgálatra, hogy hormont állítanak be, majd a következő vizsgálatra már pozitív tesztel állítottam be

- mesélte Anett, aki természetes úton tervezi világra hozni gyermekét, méghozzá apás szülés keretein belül.