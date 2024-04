"Már nem volt idő elindulni" - mentőben szülte meg a kis Zoét a bakonyi édesanya

A baba édesanyja, Titanilla és a kis Zoé azóta is a legjobb egészségnek örvendenek, úgy tudjuk, hogy az anya és a baba már haza is térhettek. A már kétgyermekes családanya most a mentősök oldalán mondott köszönetet azoknak, akik a furcsa körülmények ellenére is zökkenőmentesen segítették világra kislányát: