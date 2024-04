Kinyitotta a ruhásszekrény ajtaját Ördög Nóra a hotelszobában: amit ott látott, az agyába égett örökre

Már az egész ország izgatottan várja a TV2 sikersorozatának, az Ázsia Expressznek a következő évadát. Sajnos azonban addig még sokat kell várni, hiszen a forgatások csak most zajlanak, ami azt jelenti, hogy ősszel kerül adásba, addig semmit nem láthatunk az izgalmas megmeríttetésekből. Annyi vigaszunk azonban van, hogy Ördög Nóra minden nap feltölt egy rövid kis videót, amelyben összefoglalja, hogy mi is történt az aznapi forgatáson. Minden alkalommal lenyűgözi a követőit, és bizony így volt ez most is.

Ördög Nóra nagyon szereti a munkáját / Fotó: TV2 Tények Plusz

Az Ázsia Expressz hagyományosan több országban zajlik, azaz mindig eljön az a pont, amikor az egyik országból át kell utazni a másikba. Tavaly például Mexikóban kezdtek forgatni, majd átköltöztek Guatemalába. Most is éppen egy ilyen átköltözés történik. A forgatást az Fülöp-szigeteken kezdték, a második szakaszban azonban Tajvan területén forog. Természetesen repülővel fognak menni, sajnos azonban olyan messze van az ország, hogy először el kellett jutniuk Manilába. Több mint 11 órán át autóztak, míg végül eljutottak a fővárosba. Itt egy hotelban szálltak meg, ahol azonban elképesztő dolgoknak lettek szemtanúi.

Ördög Nórának ugyanis megmutatták, hogy amennyiben kinyitja a ruhásszekrényt és átvág az ott lógó ruhákon, akkor a szálloda bárjában köt ki. Ez teljesen elképesztette a műsorvezetőt. Túl sokáig azonban nem tudott örülni neki, mert hamarosan egy patkány szaladt el a lábánál.

A manilai hotelünkben egy titokzatos szekrény nem Narniába, hanem a bárba vezetett, és búcsúzóul láttunk még csúnya wc-t és patkányt is Fülöp-szigeteken

- írja.