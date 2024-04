Ördög Nóra dögös istennőként mutatta meg magát - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, hatalmas kiáltozásokra ébredt Ördög Nóra az Ázsia Expressz forgatásán - a látvány az egész stábot megdöbbentette.

Ördög Nóra / Fotó: Bors / Bors

Hamarosan kiderült, hogy hatalmas a felfordulás a szállodában, amire a stáb annyit mondott, hogy zsibvásár van. Ekkor a forgatás harmadik szakaszában jártak, amit egy kis vigadalommal készültek megünnepelni. Sajnos azonban Ördög Nórinak szomorkodásra is van oka: a leírásból kiderült, hogy gyermekei már úton vannak hazafelé, így a család különvált.

Ördög Nóra most pedig egy gyönyörű ruhában mutatta meg, mennyire dögösen tud pózolni. Ezzel is bizonyítva, hogy már ki is pihente a fáradalmakat és újjult erővel kezdett neki a soron következő munkanapnak.

A fotó egyébként elismerést váltott ki Köllő Babettből és Kiss Ramónából is, akik egy-egy szívecskével támogatták Nóri bejegyzését.