Itt a hatalmas bejelentés: Ördög Nóra kisfia is indul az Ázsia Expressz versenyén

Az emberek többsége egy fárasztó, dolgos nap után, amikor végre hazaérnek, megmelegítik a vacsorájukat és lekuporodnak a tévé képernyője elé. A magyarok kedvenc csatornája a TV2, és ez nem is véletlen! Számtalan szórakoztató, élvezetes műsort sugároz a csatorna, és ezek közül az egyik legnépszerűbb az Ázsia Expressz. A nagy igény miatt idén is lesz új évada. Mi, nézők csak ősszel láthatjuk majd a tévében, a forgatási munkálatok azonban már elkezdődtek a Fülöp-szigeteken. Mint mindig, most is Ördög Nóra a műsorvezető, aki minden nap egyperces videókban osztja meg az elmúlt nap történéseit.

Ördög Nóra nehezen bírná gyermekei nélkül

Ördög Nóra legutóbbi egyperceségől számtalan izgalmas dolog derült ki. Jelenleg Baguio városában forgatnak, ami egy rendkívül szmogos városka, ennek ellenére a helyiek rendkívül sportosak. Kedd kora reggel is tornával indítják a napot, és csak az egyik parkban három nagy csoport tornázott. Emellett nagyon sokan futottak is. Arról is beszámolt, hogy sok helyen árulnak magyar kolbászt, mert az ott nagy népszerűségnek örvend. Nánási Pál ezzel kapcsolatban még egy disznó viccet is megengedett magának, mondván, hogy tényleg a magyar kolbász a legjobb, és hozott is magával egyet.

Venci is indul a versenyen

A kis Venci pedig nagy elhatározásra jutott.

Ha én is nagy leszek, akkor én is fogok jönni

- mondta, mire Ördög Nóra megdöbbent.

Te is akarsz indulni az Ázsia Expresszen? Ez jó, apával elindulhattok

- válaszolta, és kifejtette, hogy szerinte nagyszerű apa-fia párost alkotnának a versenyen. Ördög Nóra számításai szerint nagyjából a 15. évadban lehet majd látni Vencit versenyzőként.