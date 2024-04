Ördög Nóra nagyon pórul járt: nem maradt fedél a feje felett - videó

Ördög Nóra a Fülöp-szigetekről jelentkezett be, mint ismeretes, az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatásán dolgozik.

Ördög Nóra már átértékeli, hogy milyen az, ha van fedél a feje felett (Fotó: TV2)

Változások a műsorban

A realityben készpénz és bankkártya nélkül kell boldogulniuk a résztvevőknek, telefonjaikat is elveszik, de a csinos műsorvezetőre ez nem vonatkozik és szerencsére nem is hagyja posztok nélkül a követőket. A kíváncsi rajongók így kaphatnak némi betekintést arról, hogyan zajlanak a mindennapok a távoli szigeten. Az Ázsia Expressz ötödik évada egyébként újdonsággal is előrukkolt, hiszen a műsor történetében először a nézők is beleszólhatnak a verseny alakulásába, amelynek óriási tétje van.

Ördög Nóra kígyóval is találkozott

Nóri legutóbb arról számolt be, hogy hívatlan vendégekkel már az első kint töltött napokon is találkoztak, ugyanis az egyik étteremben egy megbúvó kígyót videóztak le, ami később az asztalra is felmászott. A sztáranyuka később bevallotta, hogy ezzel a legnagyobb félelme valósult meg, bár az nagy segítség neki, hogy a helyiek nagyon kedvesek és segítőkészek.

Elfújta a szél a tetőt

Nóra a napi egyperces videóban arról tájékoztatta rajongóit hogy a helyszínen hatalmas szél fújt és felkapta a stábnak felállított ponyvát, amely árnyékot és védelmet nyújtott. Több ember kellett hozzá, hogy helyreállítsák a ponyvát. A műsorvezető egy korábbi videójában elpanaszolta, hogy borzasztóan megviseli, hogy ennyire sok embert lát az utcán aludni, egész családok bújnak össze, hogy átvészeljék valahogy az éjszakát. Számára ez ijesztő és egyben nagyon szomorú. Nem sokkal előtte épp elégedetlen volt a stáb a szállással, de ezeket látva Nóriék teljesen átértékelték, hogy mit jelent az, ha van az embernek fedél a feje fölött.