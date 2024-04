Sokkolta Ördög Nórát az eset: hatalmas medve keveredett be a szállodájukba

Ahogyan azt a Bors is megírta már, véget ért az Ázsia Expressz új évadának forgatása, így tehát a versenyzők és a stáb végre hazaérhettek. Bár már az egész ország izgalommal várja a TV2 sikerműsorának legújabb évadát, sajnos még sokat kell várnunk. Most kezdődnek meg ugyanis az utómunkálatok, ebből kifolyólag csak ősszel kezdik vetíteni a tévében a műsort. Ne keseredjünk el azonban teljesen, ugyanis vannak néhányan, akik addig is adtak ízelítőket. Ördög Nóra például szinte minden nap kitett egy videót arról, hogy miképpen telnek a napjai a forgatás alatt. Bár már napok óta itthon van, a videók feltöltésével lemaradt, így ma egy újabb nap eseményeit bemutató egyperces került ki.

Ördög Nóra nagyon megijedt, amikor meglátta a medvét

Egészen döbbenetes képsorokkal indult a mai egyperces. Ahogyan mindig, most is sminkeléssel kezdődött, ahogyan azonban a rózsaszín lakosztály felé indult a műsorvezető, észrevette, hogy a lépcső mellett egy hatalmas medve lapul. Aggodalomra azonban nincs ok, hiszen ez csak egy plüss medve volt, mindazonáltal olyan hatalmas, hogy az egész lépcsőt beterítette. Mókásan indult tehát a reggel.