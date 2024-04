Vége van, Ördög Nóráék befejezték

A TV2 egyik legnagyobb sikere az Ázsia Expressz. Minden évben nagyon várják a nézők, hogy a hazai sztárokat egy messzi, egzotikus országba vigyék, hogy ott aztán mókásabbnál mókásabb feladatokat teljesítsenek. Az elmúlt hetekben forgatták a Fülöp-szigeteken a legújabb évadot, sajnos azonban még várnunk kell, hogy lássuk a részeket. A műsor ugyanis ősszel debütál. Addig azonban Ördög Nóra tarja bennünk a lelket, aki egypreceseivel minden nap beszámolt arra, hogyan zajlik a forgatás.

Azt már tegnap is megírtuk, hogy a sztárok hazatértek Ázsiából, ugyanis hivatalosan is befejeződött a forgatás. Ördög Nóra is megható képet posztolt a repülőtérről, amelyben elköszönt Ázsiától. A műsorvezető tehát hazatért.