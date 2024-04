Hosszú hallgatás után adott hírt magáról Nagy Feró fia: így van, amióta otthagyta a Beatricét

Év elején jelentette be a Beatrice: két tagja is távozik. Az egyikük azonban Nagy Feró fia, Hunor, aki évek óta ült édesapja zenekarában a dobok mögött.

Nagy Feró fia, Hunor hosszú hallgatás után adott először hírt magáról (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Hunor az elmúlt hónapokban magára koncentrált

A 34 éves zenész nem sokkal később azt leszögezte, a dobolást nem hagyja abba, és már a Covid ideje alatt elgondolkozott a kiváláson, ráadásul idővel kényelmetlenné vált neki a szerep, amit ráaggattak a családi vonatkozás miatt. Februárban a Metropolnak adott interjúban mesélt arról, annak ellenére, hogy édesapjával már nincsenek munkakapcsolatban, semmit sem változott közöttük. Ugyanolyan szeretetben élik a mindennapjaikat, mint azelőtt. A hosszú hallgatás után Hunor a közösségi oldalán adott hírt magáról, és választ adott a sokakat foglalkoztató kérdésre: megtalálta-e már azt a zenekart, ahol zenei karrierjét folytatja.

„Drága Barátaim! Itt vagyok újra a feltámadás szellemiségében.

Látszólag csendes hónapok vannak mögöttem, amiket persze én nem így éltem meg, de igyekeztem magamra koncentrálni.

– Sokszor jutott eszembe, hogy hírt adjak magamról, de nem volt erős késztetésem vagy intuícióm, így hanyagoltam is a tájékoztatást. Most arra gondoltam, hogy mesélek egy-két dolgot az elmúlt pár hétből, hónapból, elsősorban azoknak, akiket valóban érdekel ez a rész. Az üzenetekből látom, hogy sokan vannak ilyenek, ezúton is hálásan köszönöm a barátságotokat!” – írta a 34 éves zenész, majd kiemelte, hogy szokásához híven most sem egyetlen posztba fogja besűríteni az elmúlt hetek történéseit, hanem részletekben oszt meg minden vele kapcsolatos információt.

Feró és fia bár nem dolgozik ma már együtt, ugyanolyan jó kapcsolatan állnak egymással (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Feró fia: „Szeretném kivárni a megfelelő módot”

„Van már zenekarod? Ez a leggyakoribb kérdés mostanában, és most adok is rá választ:

Az elmúlt hónapokban több lehetőséggel nem éltem, ezért még jelen pillanatban is dolgozom az elhelyezkedésemen.

– Az, hogy a felkéréseket rendszerint visszautasítottam főleg annak tudható be, hogy mindenképp a fejlődés lebeg a szemem előtt. Ha valamiben nem érzem ennek lehetőségét, azzal luxus lenne foglalkozni, és ezt most nem engedem meg magamnak. Nagyon jól esett minden érdeklődő telefon vagy üzenet, amiben úgy gondoltak rám, mint potenciális zenekari tag, de szeretném kivárni a megfelelő módot, ami minden érintettnek a legjobb megoldás lesz. Úgy érzem ez a pillanat itt lebeg az orrom előtt… Hamarosan folytatom! Ölellek titeket!” – írta a dobos.