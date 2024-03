Egy ország vezetőjétől búcsúzunk: bejelentette a gyászhírt az angol királyi palota

Sajnos nagyon sok aggodalom gyötri mostanában a királyi családot. Harry és Meghan Markle rengeteget ártottak a palotának, aljas rágalmakkal illették Károlyékat, és jelenleg is abból élnek, hogy az ő szennyeseiket teregetik ki. Ezután jöttek a komolyabb sorscsapások: elhunyt Fülöp herceg, meghalt a királynő, megoperálták Katalin hercegnét, Károly király rákos, Katalin nagybátyja pedig a Big Brotherben szerepel, így újabb botrányoktól lehet tartani. Most pedig újabb fájdalmas hírt kapott Károly.

Rossz hírt kapott Károly király

Az orvosok határozottan arra kérték a királyt, hogy lábadozása ideje alatt semmiképpen ne vállaljon munkát. Éppen ezért Károly most a palotában van, nyilvános utazásokba nem bocsátkozik, ugyanakkor diplomáciai munkáit otthonról is elvégzi. Most pedig lesújtó hír érkezett a palotába: Károly király régi jó barátja, Tanzánia egykori minisztere, Ali Hassan Mwinyi elhunyt. Ez mélységesen megrendítette Károlyt, gyászba borult a szíve, és egy szívbe markoló üzenetet is közzé tette, amelyben kifejezi, milyen igaz barát is volt ő.