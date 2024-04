Felfedte titkát a Hazatalálsz gyereksztárja: ezt tervezi a jövőjével

Mindenki Mesiként ismeri a képernyőről a tizenegy éves Mátyássy Kála Cecíliát, aki a való életben is ugyanolyan szorgalmas és okos, mint a sorozatbeli karaktere. Az édesapja hivatásából adódóan egyértelmű lenne számára ez az út, de a fiatal tehetségnek egészen más elképzelései vannak a jövőjét illetően.

– Szeretnék fogorvos lenni, illetve divattervező is. Anyukám divattal is foglalkozott, így nagyon tetszik az, amit tőle látok. A színészetet sem vetettem el, de nem az az elsődleges a részemről. Eléggé művészcsalád a miénk, így sok mindent van lehetőségem kipróbálni – kezdte Kála a hot! magazinnak a Hazatalálsz gyereksztárja.

Bence és Kála remek apa-lánya párost alkotnak az életben (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Mátyássy Bence fiatal édesapaként rengeteg olyan tanáccsal tudja ellátni a kislányát, amiket a későbbi évei során kamatoztatni tud. Kála nagyon talpraesett, így például a kamerákkal sincs problémája, emellett pedig kitűnő tanuló az iskolában.

– Sok színész félti a gyerekét ettől a pályától. Szerencsére ismerem a szakmát, ezért nem volt bennem félelem, amikor Kála elindult ebbe az irányba. Tudom, mire kell figyelni, tudok tanácsot adni neki. Szerencsére hamar belerázódott, hiszen sokkal fiatalabban is állt már kamerák előtt. A színészet is egy játéknak indult számára, szerintem még most is annak fogja fel. De nem is kell többnek: akkor lehet igazán élvezni – mesélte az apuka.

Kála nem feltétlenül akar édesapja nyomdokába lépni (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Művészcsalád

A művészi véna valóban elég erős a családban. Amellett, hogy a híres magyar zeneszerző, Kacsóh Pongrác leszármazottai, Kálának a művészet minden területén van lehetősége kipróbálni magát.

– Az édesanyja elsősorban restaurátor és lakberendező. Én színész vagyok, de van a felmenőink között zeneszerző is. Én is zenélek, Kála is szeret énekelni, zongorázik a két testvérével. Mindig is nagy családot terveztünk a feleségemmel. Nem gondolkodtunk: számunkra teljesen természetes, hogy három gyerkőc van otthon – árulta el az édesapa.