Köllő Babett Szoboszlai Dominik oldalán bukkant fel - Fotó!

Azt szokták mondani nem zörög a haraszt, ha nem fújják. Néhány hónappal ezelőtt intim pletykák kaptak szárnyra a Redditen, miszerint Köllő Babett, és a válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik összehabarodott egy esküvő során, és ha szabad így fogalmazni, elég közel kerültek egymáshoz. Később természetesen a tévés tagadta a feltételezést, és kijelentette: alapvetően nem is akart foglalkozni ezzel a témával, de már annyi helyen hallotta vissza, hogy véget akart vetni a találgatásoknak. Pedig kezdetben ő is poénnak hitte, és még a férjének is elújságolta.

Köllő Babett Szoboszlai Dominik képével pózolt közösen szombaton /Fotó: Végh István / archív

Mostanra azonban Dominik és barátnője Fanni szakítottak, Köllő Babett pedig egy igen érdekes fotóval lepte meg népes követőtáborát. A 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában ugyanis egy olyan képet osztott meg, amelyen Szoboszlai Dominik és Neymar kartonfigurája mellett pózol, és a képéhez annyit írt:

"Jó csapatban"

- mintha direkt szítani próbálná a Reddit felhasználók fantáziáját azzal, hogy rajong a nála 22 évvel fiatalabb Szoboszlai Dominikért.