„Nagyon fura volt nekünk az élet” – Király Viktor megdöbbentő vallomást tett Hajdú Péternek

Abban mindannyian egyet érthetünk, hogy Király Linda és Király Viktor, Isten áldotta tehetséggel születtek. Sokszor és sokan írták már le, vagy mondták ki nagy plénum előtt, hogy nekik a világ legnagyobb színpadain lenne a helyük és a világsztárok életét kellene élniük. Mindezek fényében különösen érdekes, hogy a két Király nemhogy elismerést nem kapott az énekórákon, de éppen csak görbült az a jegy egy-egy osztályozó után. Király Viktor többek között erről is mesélt a Beköltözve Hajdú Péterhez című netes műsor soron következő epizódjának felvételén.

Király Viktor sosem hallott titkokat árult el (Fotó: YouTube)

Linda a Carnegie Hall közönségét is meghódította

– Nagyon fura volt nekünk az élet, miután Magyarországra költöztünk. Lindánál például már kint elindult valami, hiszen tizenkét-tizenhárom évesen ő már operát tanult.

New York egyik legjobb tanárához járt és felvették a Julliard School előkészítőjébe, ahol klasszikus éneklést tanult.

Tizennégy éves volt, amikor fellépett a Carnegie Hall színpadán, ahol operát énekelt, de úgy, hogy leszakadt a plafon. Teljesen ebben az irányban volt és aztán jött a váltás – csettintett a Frizbi TV YouTube csatorna stúdiójában Viktor, aki ezzel jelezte, hogy hatalmas és gyors változás állt be a Király család életében, amikor édesanyja a betegsége miatt úgy döntött, hogy szeretne visszatérni szülőhazájába.

Király Viktor is kishíján megbukott énekből (Fotó: YouTube)

„Lindára féltékenyek voltak a konzervatóriumban”

– Ideköltöztünk Magyarországra és amit Linda addig elért a tanulásban és a zenével, az hirtelen megállt. A szüleink persze szerették volna, hogyha felveszik a konzervatóriumba és ez sikerült is. Oda járt úgy két évig, de egy ponton túl nem bírta. Egyszerűen a tanárok féltékenyek voltak rá és mindenből kettest kapott. Ezt alá tudom támasztani és nem azért, mert a testvérem, vagy mert elfogult vagyok vele kapcsolatban. Egyszerűen nagyon fiatal kora óta tudom, hogy hogyan énekel a nővérem – árulta el a felvételen Király Viktor, aki még egy történettel tudta fokozni Hajdú Péter meglepettségét. – De mondok még valamit. Én is ketteseket kaptam a színitanodába, ahová egyetlen okból vett fel Gór Nagy Mária, mert kellett neki musicalszínész és én tudtam énekelni. Elnézte nekem, hogy alig beszélek magyarul. Ennek ellenére, minden egyes énekórám úgy végződött, hogy kettest kaptam. Én nem tudom mi van itt, bár az is lehet, hogy már nincs ilyen – tárta szét a karját az ország egyik, ha nem a legjobb férfihangja. Hajdú Péter jót nevetett a histórián, majd hozzátette, ő mindig ötöst kapott énekből.