Szívszorító vallomást tett Király Viktor: "A gyerekem és a feleségem agyára megyek"

Arról a Bors is beszámolt, hogy baj volt Király Viktor és felesége kapcsolatával. Nagyon úgy tűnt, hogy a házasság zátonyra futott, és arról is pletykáltak, hogy Anitának már új párkapcsolata van, és elköltözött az énekestől. Szerencsére azonban megoldották a gondokat, és most nagyon boldog családot alkotnak. Vagy mégsem? Király Viktor legutóbbi posztjából úgy tűnik, azért még mindig vannak problémák:

Nem tudom hogy nálatok milyen? De amikor én beszállok az autóba, automatikusan elkezdek folyamatosan énekelni, dúdolni megállás nélkül. A gyerekem és a feleségem agyára megyek ezzel néha. Nekem ez olyan, mint másoknak a zuhanyzóban az éneklés. Autók és zene, ez valahogy működik nekem… ti is szoktatok csak úgy zene nélkül?