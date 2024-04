Indul a Tündérszépek: Ismerd meg Somogyi-Sziráki Tímeát - Fotók

A Tündérszépek a regionális fordulóval kezdődik. Ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése alapján, így nem érdemes halogatni a jelentkezést. A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettünk. Idén 18-35 év közötti szépségek nevezhetnek az országos megmérettetésre. A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket.

Ismerd meg a Tündérszépek versenyzőit! (Fotó: Markovics Gábor )

Tündérszépek: Ismerd meg Somogyi-Sziráki Tímeát

Somogyi-Sziráki Tímea a Tündérszépek egyik esélyese Fotó: Markovics Gábor

Somogyi-Sziráki Tímea 19 éves, Budapesten él, és egyik nagy vágya volt, hogy kipróbálja magát a Tündérszépek versenyben. A fiatal lány még gimis, rendezvényszervezőnek tanul, és bizony el is tudná képzelni magát ezen a területen.

Ami a gasztronómiát illeti, Timi rajong az olasz konyháért, egyik nagy kedvence a carbonara tészta.

Tündérszépek: Timi egy vérbeli művészlélek Fotó: Markovics Gábor

Tündérszépek: Timi egy sportos művészlélek

Ő az a versenyző, aki iskola mellett nagyon szeret rajzolni, festeni, agyagozni, úgy érzi megtalálta a képzőművészetben a szenvedélyt. Mindemellett a sport is rendkívül közel áll hozzá: úszott és két évig vívott is, ami nem csupán egy testet, de a lelket és szellemet is formáló sport. Számos felejthetetlen pillanatot és sikerélményt nyújtott Timi számára, sőt, még a diákolimpiára is kijutott.

– A Tündérszépek országos szépségversenyről már nagyon sokat hallottam, és úgy gondoltam, itt az ideje, hogy én is belevágjak. Édesanyámnak köszönhetően – ő dolgozott is színházban - mindez nem áll tőlem távol, neki köszönhetően már kislány koromban nagyon sokat jártam színitanodába, az utóbbi években pedig több helyen is voltam portfólió fotózáson

- mesélte a Borsnak a csinos tinilány.

Tündérszépek: Timi régóta rendszeresen sportol Fotó: Markovics Gábor

Timi imádja az állatokat is. Két macskával él, egy perzsa és egy cuki házi cica boldog tulajdonosa. Mellettük éli boldog kutyaéletét imádnivaló német juhásza akit Harry Potter után elneveztek Siriusnak. De van egy mentett egérkéje is, ami kígyóeledel lett volna, ha Timi nem menti őt meg.

A verseny egyik nagy reménysége egyszerűen imád utazni. Legutóbb Görögország északkeleti részén fekvő szigeten, Thasszoszon járt, ami valósággal lenyűgözte. Egyszerűen elbűvölte az a sok szépség, amit ott látott, úgy véli, hogy ez a sziget Görögország legegzotikusabb helye. A 19 éves versenyző legnagyobb álma, hogy eljusson a Fülöp-szigetekre.