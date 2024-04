Indul a Tündérszépek: Ismerd meg Járfás Lili Borbálát – Fotók

A Tündérszépek a regionális fordulóval kezdődik. Ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése alapján, így nem érdemes halogatni a jelentkezést. A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettünk. Idén 18-35 év közötti szépségek nevezhetnek az országos megméretésre. A dicsőség mellett, hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban, értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket.

Tündérszépek: Indul a verseny! (Fotó: Tündérszépek)

Tündérszépek: Járfás Lili Borbála fiatal kora ellenére tele van tervekkel

Járfás Lili Borbála 18 éves, de fiatal kora ellenére tökéletesen tisztában van azzal, mit szeretne elérni az életben, és tisztán látja az utat, amin haladni akar. Ennek érdekében a fővárosba költözött, és jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatója. Imádja a kihívásokat, kifejezetten felvillanyozza, ha valami új feladatot sodor elé az élet, amit meg kell oldania. A versenyre azért jelentkezett, mert szeretné megtalálni önmagát a világban, és célja, hogy fejlessze, növelje az önbizalmát.

Tündérszépek: Járfás Lili Borbála egy roppant céltudatos szépség (Fotó: Tündérszépek)

Fonyódi lányként nagyon szeret kirándulni, túrázni a Balaton körül, ahol úgy gondolja, mindenki megtalálja azt a helyet, amely a szívének a legkedvesebb lesz. Rajong a nőies dolgokért, talán ezért is az egyik kedvenc hobbija a tűsarkús tánc. A modern, és elsőre igencsak extrémen hangzó mozgásformának a hip-hop zene az alapja, és alaposan megdolgoztatja az ember minden izmát. Lili szerint ezt egyszer mindenkinek ki kellene próbálnia.

Tündérszépek: Lili imád utazni, egyik kedvenc városa Prága (Fotó: Tündérszépek)

A tánc mellett a másik nagy kedvence az imádni való border collie kutyusa, Collie. Nagyon imádja a kis kedvencét, aki a szüleinél maradt, így mindig nagyon várja, hogy hétvégente hazamenjen hozzá, és jól megölelgesse. De nemcsak a Balaton a fiatal lány állandó úti célja, imád utazni, Prágával például első látásra szerelembe esett, de nagy álma, hogy eljusson Párizsba is.

Tündérszépek: Lili kedvenc sportja a tűsarkús tánc (Fotó: Tündérszépek)

A szépségipar és a modellkedés közel áll hozzá. Egyetem után szeretne egy marketing céget, de a főállása mellett szívesen nyitna egy szépségszalont is, ahol a szépülni vágyó hölgyeket - és persze urakat - minőségi szolgáltatásokkal és professzionális termékekkel várná. Szóval fiatal kora ellenére már most tudja, mit szeretne az élettől.