Menyasszonyi ruhában kapták lencsevégre Hunyadi Donatellát

Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars-ban Bődi Dénes oldalán mutatkozott be először a nyilvánosság előtt édesanyja, Kiszel Tünde nélkül. A csinos énekesnő akkor elmondta, többek között azért vállalta el a felkérést a TV2 táncos-showműsorában, mert szeretett volna kilépni a naptárdíva árnyékából, hogy végre önmagáért legyenek kíváncsiak rá.

Hunyadi Donatellán elbűvölően áll az esküvői ruha Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Hunyadi Donatella most egy friss fotósorozatott tett ki az Instagram-oldalára, amivel alaposan meglepte rajongóit. A képeken Kiszel Tünde lánya hófehér menyasszonyi ruhában látható. Donatella egy reklámfotózás alkalmával kapta magára a ruhakölteményt. A kommentelők nem győzik dicsérni a csinos énekesnőt, mindannyian egyetértenek abban, hogy Donatella gyönyörű a mennyasszonyi ruhában.