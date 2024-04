Dráma a Házasság első látásra adásában: Több versenyző is az összeomlás szélére kerül

Megdöbbentő fordulatot tartogat a Házasság első látásra szerda esti adása! Mint ismert, a TV2 vadonatúj párkereső reality-je március 18-án startolt el, 6 szerelemre vágyó nővel, és ugyanennyi férfivel. A tudományos alapokon nyugvó kísérletben a szingli jelentkezőket 3 pszichológus, Tóth Melinda, Sarkadi Bálint és Gaál Viktor állítja egy párba, nekik pedig nincs más dolguk, pusztán annyi, hogy az oltárnál kimondják egymásnak a boldogító igent. Ismeretlenül. Első látásra.

Házasság első látásra: Fokozódik a dráma (Fotó: TV2)

A friss házasok azóta túl vannak egy nászúton és egy összeköltözésen is, no és persze megannyi feszültségen, hiszen ezek az extrém szituációk rendre extrém reakciókat szülnek. Az egyik versenyző, Bogi például teljesen összeomlott a lagzi előtt, perceken át csak zokogott, Petra pedig pár nappal az esküvő után egy TikTok-videóban vallotta be, hogy becsiccsentve ment az oltárhoz, a házassága Andrissal pedig azóta sem alakul túl fényesen. Férje ugyanis már a megismerkedés estéjén kijelentette, hogy ő bizony egy szőke hajú, tengerkék szemű nőben bízott.

Házasság első látásra: Pattanásig feszültek az indulatok

A reality elmúlt pár adásában tovább fokozódtak az indulatok, különösen a közös vacsorák során! Bőven akadtak ugyanis olyan jelenetek, amiből azt lehetett leszűrni, hogy egy-két feleség és férj szívesen benne lenne egy párcserében. Különösen a Petra és Laci között lévő szimpátia volt nyilvánvaló, de Andris sem volt rest: megszerezte Hilda telefonszámát, majd pedig Enikővel közölte, hogy valójában ő jön be neki a legjobban.

Házasság első látásra : Vajon hogyan alakul Petra és Andris kapcsolata? (Fotó: TV2)

Súlyos döntést kell hozniuk a pároknak

Talán ezért is döntöttek úgy a műsor szakértői, hogy kész helyzet elé állítják a párokat. Olyan döntést kell hozniuk, ami alapvetően változtatja meg az életük alakulását. A pszichológusok a szerdai adásban kerek-perec kimondják: mindenkinek határoznia kell, hogy folytatná-e a kísérletet a párjával, vagy inkább - köszöni szépen - elválik.

A nagy bejelentés elképesztő feszültséget idéz elő a szereplőkben, a párok megrökönyödve veszik tudomásul, hogy hamarosan minden megváltozhat.

− Az, ahogy most mi vagyunk Hildával, az egy hatalmas nagy út. Akármilyen nehéz is volt, mi folyamatosan fejlődtünk, egyre közelebb kerültünk egymáshoz - fogalmazott Laci kissé gondterhelten, de bizakodva.

− Laci nekem egy nagyon jó kis cinkostársam. Nem tudom, hogy ki tud-e váltani belőlem érzéseket. Ugyanakkor benne annyi minden megvan. Ez életem egyik legnehezebb döntése - merengett Hilda a kamerák előtt.

Vajon melyik párok maradnak együtt és kik azok, akik a válás mellett döntenek? Nos, ez hamarosan kiderül, ám az biztos, hogy a szerdai adás A Házasság első látásra eddigi legdrámaibb része lesz!