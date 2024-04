Kitálalt az asztrológus a Házasság első látásra botrányos párjáról

Március 18-án elstartolt a Házasság első látásra a TV2 képernyőjén. A rendhagyó párkereső-reality-ben a pszichológusok által összeállított párok első találkozása már az oltár előtt történik, ahol is összekötik az életüket. Ismeretlenül. Első látásra. Nagy meglepetésekkel indult a műsor, azonban a szereplőknek alig ötven napjuk van eldönteni, hogy megtalálták-e életük szerelmét a nem mindennapi élethelyzetben, vagy megint csak egy fölösleges kört futottak a szerelem érdekében. Egyelőre úgy tűnik, Andris és Petra között az utóbbi áll fent, nem túl fényes a helyzet kettejük között.

Andris ugyanis az esküvő napján kerek perec kimondta Petrának, hogy ő egy angyali külsejű, szőke hajú és kék szemű lányban bízott, miközben a fitneszedzőként tevékenykedő Petra inkább a latin szépségideált testesíti meg. Petrát egyébként kemény kritikával illették az egyik adást követően, több kommentelő szerint is roppant furcsán viselkedett. A fitneszedző erre egy őszinte videóban reagált, amiben elmondta, hogy becsiccsentve sétált az oltárhoz, de szerinte ezzel sincsen semmi baj, hiszen nagyon izgult, még életében nem került ilyen helyzetbe.

Házasság első látásra: Asztrológus elemezte Petra és Andris kapcsolatát

A párkereső műsor és a hirtelen kötött házasságok sokakból váltottak ki véleményt. Egy Instagramon roppant népszerű asztrológus arra vállalkozott, hogy Petra és Andris születési képletét elemezve véleményezze a kapcsolatukat, és megpróbáljon választ adni arra, miért ennyire viharos a házasságuk.

– Nem hagyott a kíváncsiságom, és úgy gondoltam, hogy a műsor egyik legnehezebb párosát (ha lehet így mondani), asztrológiai szemmel kicsit nagyító alá veszem. Legalább az egyik fél születési idejét kell ismernünk. András pontos órája ismert. Kommunikáció / érzelmi igény / szexuális vágy egymás irányába. Ezek mind tisztán látszódnak! Nézzük meg most a kommunikációjukat / gondolkodásukat. Teljesen máshogy működnek. Petrának van egy merész, végletes, mélyreható, szókimondó beszéde. Mellette tud csípősen, cinikusan és bizalmatlanul kommunikálni. Ha megsértik, a saját gondolatvilágába menekül vissza. Inkább érzelmekből gondolkodik. Ami ezt nehezíti, hogy a merkúrja (kommunikáció+gondolkodás), kap egy feszültséget. Ez azt jelenti, hogy végletekbe esik, és nem a legjobb pillanatokban mondja el a gondolatait nem pont a megfelelő személyeknek. Illetve nem feltétlenül fogadja el mások gondolatát, amit mondani szeretnének neki

– kezdte elemzését a szakember.

Az asztrológus szerint Andris sokkal logikusabb gondolkodású

Miután az asztrológus kivesézte Petra viselkedését, rátért Andris működésére!

– András logikából gondolkodik. Szellemes, bárkivel szót tud érteni, sokoldalú. Ha negatívan értelmezem felületes a gondolkodás, hajlamos az intrikára. Nála is van az alap képletében a merkúrnak feszültsége. Az egyik, hogy nem mindig van összhangban a kimondott szó a tetteivel. A másik, hogy nehezebben tudja az ígéreteit betartani. A harmadik, hogy ez a férfi sem igazán befogadó azokban a dolgokban, amiket mások mondani szeretnének neki, mert bezár. Itt is az látszik, hogy teljesen ellentétesen működik Petra és András fejben. Petrának szüksége lenne a mély érzelmekkel teli beszélgetésekre, de András az ikrek merkúrjával sokkal közelebb áll a logikához és az ikrek nem szeret, de nem is tud a mélyére ásni és kivesézni a dolgokat. A sinastria ezt tudná enyhíteni, de nem teszi. Az látszódik, hogy Petra nem fogadja el András gondolkodását. És Andrásnál ugyanez jelződik Petra irányába. Nem fogadja el, és nem érti meg Petrát. Persze ha tudatosak, szabad akarat révén meg tudnák ezt oldani. A mértéket ha meg tudják találni, az javíthatna ezen. Kérdés az, mennyire kellene feladni saját magukat, és fel szeretnék e adni azt?

– fogalmazott bejegyzésében az asztrológus.

Szerinted, hogy fog alakulni Petra és Andris házassága?