Elfajultak a dolgok a Házasság első látásra adása után, az egyik szereplő tiszta vizet öntött a pohárba

Bonyolódnak a Házasság első látásra kapcsolatai, Enikő és Peti vitája egyértelműen őket helyezte most a műsor középpontjába.

Házasság első látásra: Enikő és Peti kapcsolata egyre viharosabb (Fotó: TV2)

Elfajultak a dolgok

Enikő hosszú posztban reagált a történtekre, úgy érezte, nem árt tisztába tenni a dolgokat, hiszen hibázott, amiért nem vállalta fel az érzelmeit akár Petivel, akár Andrissal kapcsolatban.

Ahogy azt ti is látjatok az adásokból, Petivel megromlott a viszonyunk, és elbeszéltünk egymás mellett nagyon sokszor. De főképp akkor, amikor érzelmekről volt szó. Petinek nem egyszer és nem kétszer jeleztem hogy mire vágyom mint nő, és milyen figyelemre van szükségem ahhoz, hogy azt az énemet hozza ki belőlem aki én vagyok.

Enikő úgy véli, hogy ezen Petinek nem sikerült változtatnia, de ez nyilván az ő saját megítélése. Szerinte, ha valami nem változik, akkor természetes, hogy megfordul a fejében, mi lett volna, ha Andris lett volna mellette. Elismeri azt is, hogy Andris is tetszik neki, mint férfi és benne is megvolt az a plusz, ami Petiben.

Nem fordult meg a fejében, hogy elváljon

Enikő külön bejegyzést szánt arra, hogy az érem másik oldaláról is megszólaljon:

„Én ezt a kísérletet Petivel kezdtem el, és soha nem fordult meg az a fejemben hogy “elváljak tőle” vagy ne mellette csináljam végig ezt az egészet.”

A lány szerint bárkivel előfordulhat bármikor, hogy olyan helyzetbe keveredik, amikor megkérdőjelez bizonyos érzelmeket.

Az érzelmeket nem lehet irányítani, és ebbe a hibába én is beleestem. Azt hittem, ha irányítom őket, és racionálisan csinálom Petivel az ismerkedésemet, akkor majd hátha jobb lesz a helyzet közöttünk. De ezzel csak olajat tettem a tűzre. Hibáztam!... és ezt maximálisan felvállalom. Az én viselkedésemért vállalom a felelősséget, viszont ebben a házasságban ketten vagyunk! Nem én egyedül!

Enikő úgy gondolja, ha egy nő másfelé kezd kacsintgatni, akkor valamit nem kap meg otthon. Márpedig Enikő Andristól kapta meg azt az odafigyelést, amit Petitől akart volna. Hozzátette: nem csalta meg Petit, csak jól esett neki a figyelem Andristól. S hogy milyen irányba tart Peti és Enikő házassága, fognak-e tudni segíteni nekik a szakemberek? Enikő sejtelmesen csak ennyit írt: