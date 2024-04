Házasság első látásra: Peti el akar válni Enikőtől?

Házasság első látásra – Az elmúlt adások eseményei alapján több páros is van, akiknél rezeg a léc. Gondoljunk csak Gyöngyire és Csabira, vagy éppen Enikőre és Petire. Mindkét házaspár kifejezetten mélypontra került a saját kapcsolatában, de talán a legnagyobb törés Petiék románcában történt. Most egy közös vacsorán kell szembenézniük a történtekkel, és persze a saját érzelmeikkel is. Ám félő, hogy ennek nem lesz szép vége...

Házasság első látásra: Enikő és Peti a váláson gondolkozik? (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Enikő és Peti a válás mellett döntenek?

Minden azzal kezdődött, mikor a fiatalok Baján töltöttek egy romantikus hétvégét. Bár eleinte minden klappolt köztük, a végére sajnos elcsúsztak a dolgok. Egyikük sem tudta megmondani, hogy min vesztek össze, ám mégis akkora balhé kerekedett, hogy inkább el is búcsúztak egymástól... Ezután Enikő úgy döntött, hogy más férfinél vigasztalódik, aki egyébként Andris volt, ez pedig érthető módon igencsak rosszul érintette a férjét. Ahogy az is, hogy egy kiszivárgott üzenetváltásból kiderült, hogy nem véletlenül a DJ-nél keresett menedéket, hiszen leírta neki, hogy egyáltalán nem közömbös a számára...

Azóta egy párterápián is próbáltak már erről beszélni, több-kevesebb sikerrel, ám most úgy tűnik, a helyzet még rosszabb. A közös vacsorán Peti összezuhanva ült felesége mellett, majd Bogi megkérdezte tőle, hogy javítható-e az a dolog, ami kettejük között történt. Erre a férfi azt választotta, hogy érzelmileg semmikép, majd következett Enikő, aki kikelt magából...

Annyira nem érdekel, hogy ki és mit gondol erről a sztoriról...

– fogalmazott a feleség. Az pedig, hogy mi lesz még ebből, kiderült este 19:55-kor a TV2-n!