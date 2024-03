"Furcsa volt az egész helyzet" – Király Viktor barátja állt oltárhoz, az énekes is ledöbbent

Különleges vendéget láthatunk felbukkanni a TV2 új, Házasság első látásra című műsorában, amiben hat szingli nő és hat szingli férfi próbálja megtalálni élete szerelmét. Az összes szereplő olyan korábbi párkapcsolati csalódásokon van túl, amik miatt részt akartak venni ebben az egyedülálló kísérletben, hátha végre rájuk mosolyog a szerencse a szerelem terén. Enikő és Péter lagziján azonban Király Viktor személyében felbukkant egy különleges sztárvendég, akiről kiderült, a férj egyik jó barátja.

Sztárénekes látogatott el Enikő és Péter lagzijára énekelni. (Fotó: TV2)

Sztárvendég kívánt sok boldogságot

Kiderült hogy a férj, Peti egyik barátja Király Viktor, aki a lagzin énekelt is a friss házaspárnak, sőt megörvendeztette őket a nagy napon jókívánsággal.

– Hát szia Petya! Nagyon gratulálok nektek, Encinek, meg Petyának! Hát ez egy tündérmese, azt kell, hogy mondjam – mondta a dal éneklése után az aranyhangú énekes, amit nagyon megköszönt az újdonsült házaspár. Enci alig várta, hogy tudjanak néhány szót váltani.

– Nagyon-nagyon meglepődtem, mert én a Viktort még nem ismerem, de bízom benne, hogy nyilván őt is meg fogom tudni ismerni, hiszen a Petinek egy nagyon-nagyon jó barátja – jegyezte meg a feleség, majd lehetőségük is adódott beszélgetni a sztárral, aki meglehetősen meglepődött Peti bejelentésén, miszerint megházasodik, de nem is akárhogyan.

Király Viktor meglepődött barátja esküvőjének hírén. (Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország)

Király Viktor meglepődött az újdonsült kapcsolaton

Enci mindenképpen ki akarta faggatni az énekest, hogy mit szól jó barátja nem mindennapi házasságkötéséhez. Petya kezdte a sztorit:

– Átmentem Viktorhoz, kint ültünk a teraszon és mondtam neki, figyelj, mégis tudok valamit mondani, hogy meg fogok nősülni. És így ült a csávó és mondta, hogy várjál már – mesélte viccesen Petya, hogy mennyire meglepődött a zenész a nagy hír hallatán. Viktor mégis bizakodó volt.

– Hát persze, hogy meglepődtem először. Furcsa volt az egész helyzet, aztán mondtam is a Petinek, hogy még az is lehet, ebből szerelem lesz. A legfontosabb kérdés, hogy neked furcsa-e a szituáció? – kérdezte meg a feleséget a sztárénekes, aki bevallotta, egy kifejezett pontig volt csak furcsa.

– De, egyébként nekem mindaddig volt fura, ameddig meg nem láttalak Peti. Amikor megfordultál, egy olyan nyugodtság jött rám, hogy én onnantól nem izgultam – vallott őszintén a feleség párjának Király Viktor mellett.