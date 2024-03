Házasság első látásra: Szenteste veszítette el imádott nagymamáját Enikő

Március 18-án útjára indult a TV2-n a Házasság első látásra, az a vadiúj párkereső reality, amelyben 6 szingli nő és 6 szingli férfi próbálja végre megtalálni azt, akit neki szánt a sors. Mivel már sokat csalódtak, úgy határoztak, hogy részt vesznek ebben az egyedülálló kísérletben. És hogy miért emlegetjük a kísérlet szót? Nos azért, mert a szerelemre vágyó szingliket pszichológus szakértők, Tóth Melinda, Sarkadi Bálint és Gaál Viktor vezetik végig az úton, sőt ők mondják meg nekik, kihez menjenek hozzá. Teljesen ismeretlenül. Első látásra.

Március 18-án startolt el a Házasság első látásra (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Enikője legnagyobb fájdalmáról vallott

Az egyik szereplő, Enikő még csak 25 éves, de már többször is megkapta az elmúlt években, hogy rendre elnyomja és ledominálja a férfiakat, akik a legtöbb esetben megijedtek tőle és elmenekültek. Enikőnek eddig két komolyabb kapcsolata volt mielőtt belevágott volna a nagy kalandba, a Borsnak pedig azt is elárulta, miért lehet az, hogy fiatal kora ellenére ennyire domináns és határozott.

Házasság első látásra: Enikőnek a nagymamája volt a példaképe (Fotó: TV2)

– Én ezt otthonról hozom. Ez a mintám, hogy egy nőnek erősnek kell lennie. Anyukám is ilyen típus és a nagymamám is ilyen volt. Ez egyébként egy szomorú történet, mert gyakorlatilag ő nevelt fel engem. Anyukám még csak húszéves volt, amikor megszülettem, ráadásul sokat dolgozott, így a mamám volt az, aki a legközelebb állt hozzám. Merész kijlenetés, de anyám helyett anyám volt. Két évvel ezelőtt, 2022. karácsonyának reggelén arra ébredtem, hogy a mama nincs többé. Teljesen összeomlottam a hír hallatán, sokkos állapotba kerültem – sóhajtott a Borsnak Enikő, aki azt is kifejtette, mi történt pontosan a nagymamájával.

– Súlyos daganatos betegséggel küzdött és szívbeteg is volt. Kétszer kapott infarktust, a szívének a 70 százaléka leállt, nem bírta tovább a terhelést. A tragédia után nagyon nehéz időszakon kellett átmennünk, legfeljebb a temetésen éreztem, hogy egy kisebb kő leesett a szívemről. Mondanom sem kell, a mamám elvesztése még jobban megkeményített. Azóta nehezebben engedem közel magamhoz az embereket – fogalmazott a Borsnak Enikő, a március 19-i, keddi adásból pedig az is kiderül, hogy a szakértők melyik szingli pasit választják ki mellé és hogy zajlik Enikő esküvője!