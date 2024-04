Házasság első látásra: Andris más feleségének vallott szerelmet

Házasság első látásra – Petra és Andris végérvényesen pontot tett a kapcsolata végére, ami valószínűleg a legjobb döntés volt az életükben... Tekintve, hogy az elmúlt hat hét alatt szinte csak veszekedtek egymással, vagy ha nem a szájkarate ment, akkor a férj alázta a feleségét a kamerák kereszttüzében. Petra a válásuk bejelentésekor el is mondta, hogy férjének fogalma sem volt arról, mennyire dühös volt rá, hogy így viselkedett vele, majd hozzátette azt is, hogy: Egy férfi nem beszélhet így egy nővel. Andris persze ekkor is hozta a formáját, ugyanis a terápiát követő vacsorán hangosan ecsetelte a többieknek, hogy feleségével szakítottak, és hogy az elmúlt időszakban mennyire megutálta Petrát. Nyilván a többiek csak pislogtak, mint hal a szatyorban, amikor végül a szóban forgó hölgy is befutott, és jelezte: tudja, hogy róla beszélnek. És akkor itt még nincs vége... A DJ ugyanis ledobta az atombombát!

Házasság első látásra - Andris ráhajtott Bogira, miután Petrával elváltak (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Andris szerelmet vallott Boginak

Ha már Petra és Andris házassága véget ért, a lemezlovas úgy gondolta, hogy akkor másnak se jusson happy end. Ezért Bogira vetette ki a hálóját, akinek négyszemközt szerelmet vallott. A férfit ismerve valószínűleg ez csak egy játék a részéről, ám a szakemberek remélik, hogy ez Boginak is fel fog tűnni, és nem dől be az önjelölt Casanovának.

Jól nézel ki! Tulajdonképpen szerelmes is vagyok. Ez egy őszinte vallomás volt!

– lökte a dumát Andris, Geri felesége pedig csak mosolygott zavarában. Ám, ahogy őt ismerjük valószínűleg valami frappáns szöveggel vág vissza a DJ-nek, szóval nem kell félteni őt.

Bár, az is simán lehet, hogy Bogi meghúzza a váratlant, és Geri karjaiból azonnal Andriséba veti magát. Mindez ki fog derülni ma este 19:55-től a TV2-n!