Szeretetükkel üldözik a rajongók a Házasság első látásra sztárjait

Óriási népszerűségnek örvend a TV2 párkereső reality-je. A Házasság első látásra mindenki kedvencévé vált az elmúlt hetekben, a szereplők pedig valóságos sztárnak érezhetik magukat.

Dávid Petra meglepő tényeket mesélt a Házasság első látásra című reality szereplőiről. (Fotó: TV2)

Sztárok lettek a Házasság első látásra szereplői

A műsor egyik legmegosztóbb szereplője, Dávid Petra elárulta: a rajongók felismerik, és fotókat kérnek tőle!

– Voltam Gyöngyivel bruncholni [reggelizni – a szerk.] tegnap.

Olyan aranyosak voltak, odajöttek hozzánk kislányok, hogy képet csináljanak velünk

– lelkendezett TikTokon élőzés közben vasárnap este Petra.

– Aztán ma felhívott Geri, és elmesélte, hogy kiment Jánossal a Grupamába, valami Fradis rendezvény volt, és az emberek egy órán keresztül mentek oda, fotózták le. Geri nagyon éli ezt.

Csabi pedig nagyon rajong a baseball sapkákért, ezt egy live-ban mondta el korábban. És az egyik követője vett neki egy sapkát!

– sorolta tovább Petra a világsztárokat is megillető bánásmódot. S itt még nem ért véget a felsorolás.

– Én kevesebbet járok az emberek közé, engem annyira nem szólítanak meg, de Gyöngyi is szokta mondani, hogy leszólítgatják… Andris is mondta, hogy a fodrásznál odament egy csapat fiatal, hogy csináljanak közös képet!

A Házasság első látásra Gyöngyijétől közös képeket kérnek a nézők, míg férje, Csaba egy sapkát kapott ajándékba egy rajongójától. (Fotó: TV2)

Petra jól kezeli a negatív kommenteket

Dávid Petra korábban a Borsnak elmesélte, hogy a rosszindulatú kommenteken csak mosolyogni szokott.

– Szerencsére a saját oldalamon szinte csak támogatást kapok, a romboló kritikák más közösségi oldalakon szoktak előjönni.

Egy kicsit olyan ez, mint egy közlekedési baleset: tudod, hogy nem kellene odanézni, de mégis vetsz rá egy pillantást, ugyanígy vagyok én is a negatív kommentekkel

– mesélte Petra, majd azt is elárulta, hogy a műsor indulásakor előfordult, hogy kamuprofilokat csináltak, és onnan szóltak be neki, de ez már lecsengett.

– Andris oldalán még sok olyan jellegű komment van, mint például „azért, mert Petra ronda, még lehetnél kedvesebb vele”. Bár ez rólam is szól, de nyilván inkább Andrisnak irányul. Ezeken nagyon jót szoktam röhögni.