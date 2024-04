„Te mit csináltál az én asszonyommal?” — balhé a Házasság első látásra műsorában

A TV2 Házasság első látásra című műsorában Andris feje fölött újabb viharfelhők gyülekeznek, ám ezúttal nem a felesége miatt. Vagyis nem a saját felesége miatt... Történt ugyanis, hogy „párcserékre” is sor kerül majd egy-egy beszélgetés erejéig a műsorban, s míg Petra a saját kérésére Lacival ült le koktélozni, addig Andris Hildával tölthetett el egy kis időt, akivel egyébként korábban telefonszámot is cseréltek. Ez Hilda férjének annyira nem volt szimpatikus, érthető módon, és számon is kérte miatta Andrist...

Házasság első látásra - Laci ledobná a tetőről Andrist. (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Andris megcsókolta Hildát?

Az, hogy a beszélgetés során mi történt párok között, csak a mai adásból derül ki, az viszont már most biztos, hogy elszabadultak az indulatok. Elsősorban Laci részéről, aki féltékeny Andrisra, amiért a feleségével töltött időt, ezért az első adandó alkalommal számon is kérte a férfit.

Na, mesélj! Te mit csináltál az én asszonyommal?

– szegezte a kérdést Andrisnak a mérges férj, amire a válasz is gyorsan jött. És frappánsan is...

– Nem akarok kavarni, de izé... Egész jól smárol... – poénkodott a lemezlovas, de ez annyira nem jött át Lacinak, s ahogy ő mondta: inkább ledobta volna a tetőről a férfit. Ehhez pedig segítsége is lett volna, Geri személyében.

Nyilván nem szereti az ember, ha a barátja barátnőjére rámennek. Éppen ezért én mondtam is a Lacinak, hogy ha bárki kettejük közé akar állni, akkor velem gyűlik meg a baja

– fogalmazott a férfi.