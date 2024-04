Az egész világ szeme Anglián: ekkor találkozik Vilmos herceg és Harry

Hiába kerülné esetleg Harry a találkozást jövő hónapban családtagjaival Angliában, nem lesz mit tennie: kötelező lesz szembe nézie apjával és testvérével is. A sussexi herceg májusi brit újtának elsődleges célja az Invictus Játékok 10. évfodulójávak az ünneplése, amely során beszédet is fog mondani. Mindezek mellett azonban muszáj lesz másra is időt fordítania. III. Károlyra és Vilmosra.

Harry-nek muszáj lesz találkoznia Károllyal és Vilmossal. Fotó: AFP

Egy királyi író, Tom Quinn szerint jobb, ha Harry nem is próbál majd kifogásokat keresni. Kiemelte, a herceg hazatérésének sokan nem örülnek, viszont érhetőnek tartja, mivel az Invictus Játékokat Harry találta ki. Úgy véli, hogy ennek megfelelően muszáj is jönnie és, ha nem így tenne, akkor bizony magyarázkodnia kelle:

Mindenki azt hinné, hogy azért nem utazik, mivel nem akar kínos helyzetbe kerülni és találkozni a testvérével. De ez sokkal rosszabb lenne annál, minthogy valamiféle kompromisszumra jutnának a testvérek és 10 percre találkoznának egymással. Vagy találjon ki egy kifogást, miért nem tud találkozni családtagjaival. Bár azokat senki nem hinné el.

- figyelmeztet Quinn.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Meghan a férjével tart-e Angliába. Mivel azonban sussexi hercegnének ez nem nagyon szokása, így a válasz rá inkább a nem. Mióta 2020-ban visszaléptek Harry-vel a királyi kötelezettségeiktől, azóta csak egyetlen egyszer tért vissza az Egyesült Államokbol az Egyesült Királyságba: II. Erzsébet királynő temetésekor. Magyarul, ha férje oldalán kellett volna lennie, ha nem, III. Károly király koronázását a temetést követően nagyjából fél évvel már kihagyta - írja a Mirror.