Angelina Jolie a gyerekeket is belekeveri a bosszúba: eldobta Brad Pitt családnevét legidősebb gyermekük

Angelina Jolie legidősebb lánya Zahara a hírek szerint nem csak hátat fordított édesapjának Brad Pittnek szülei szétválását követően, de apja vezetéknevét is elhagyta a megnevezéséből. A 18 éves egyetemista lány tehát már Zahara Marley Jolie, Zahara Marley Jolie-Pitt helyett. Zaharát szülei mindössze hat hónapos korában adoptálták egy etióp árvaházból 2005-ben. Ő a Jolie-Pitt házasság harmadik gyermeke a 22 éves Maddox és 20 éves Pax után. Rajtuk kívül még 3 testvére van: a 17 éves Shiloh és a 15 éves ikerpár Knox, illetve Vivienne.

Angelina Jolie és Brad Pitt immáron hét éve próbálnak elválni. Fotó: Markovics Gábor

Zahara jelenleg elsőéves egyetemista, és bemutatkozása során egy videóban csak a Jolie vezetéknevet használta. Ez gyorsan feltűnt követőinek is:

Oh, Zahara azt mondta a vezetékneve Jolie, nem Jolie-Pitt.

- jegyezték meg egyből X-en (korábbi Twitteren).

Mivel többen rágalmazni kezdték ez miatt a 18 évest, hogy neki nem ez a neve és kész. Épp ez miatt olyasvalaki is akadt, aki megvédte őt:

Az embereknek tisztelni kell őt mint magánszemély, és a döntését. Ő azt mondta, a neve a következő: Zahara, Marley, Jolie. Nem említette meg azt, hogy Pitt. Ennyi!

Szülei 2016-ban jelentették be a válásukat, ami jelenleg, hét évvel később is, még mindig zajlik mivel nem tudnak megegyezni a gyermekek nevelési jogán és az anyagi elosztáson sem. Angelina Jolie nemrég azt mondta, épp próbál felgyógyulni az egész válásból.

Az Oscar-díjas színésznő egy interjú során azt is megemlítette, hogy ez az egész herce-hurca annyira megviseli, hogy még a karrierjében is vissza kellett vennie kicsit. Gyermekeivel együtt, most egymásra kell inkább fókuszálniuk:

Gyógyulnunk kellett. Igenis vannak dolgok, amiből fel kell gyógyulnunk.

- jegyezte meg a színésznő egy nemrég adott interjúja során, ahol nem először jelentette ki azt is: a gyermekei mentették meg őt - írja a Mirror.