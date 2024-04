Gyászol Curtis, példaképét veszítette el

Közismert, hogy Curtis nem csak Újpesten született, ott is focizott, de ízig-vérig Újpest drukker is. A rappert már gyermekkorában megfertőzte a lila-fehér klub iránti hűség, ami azóta is tart, amióta ő labdarúgóból énekessé vált. Igaz a focicsukát így sem akasztotta szögre, amikor ideje engedi, mai napig játszik kedvenc klubja öregfiúk csapatában. Curtis nagyon felnéz a régi nagy újpesti futballistákra, akik közül most egy igazi legenda, Juhász Péter örökre lehunyta szemét.

Curtis felnéz az Újpest legendáira Fotó: VT

Elhunyt Curtis példaképe

A rapper számára nagyon fontos, hogy kisfiának megmutassa, milyen a klubhűség. Donit már többször vitte magával Újpest meccsekre, nemrég pedig a Ferencváros elleni derbin is voltak együtt. Curtis szeretné, ha kisfia is átérezné, mit jelent ebbe a táborba tartozni, hogy igazi drukker váljon belőle. Az énekes bízik ebben akkor is, ha tudja emiatt a szeretet miatt neki is már több veszteséget kellett feldolgoznia. Mint arról a Bors írt: két tragikus haláleset rázta meg a napokban az újpestiek táborát. Motorbalesetben elhunyt egyik szurkolójuk, Dávid, majd pár nappal később még egy társuk. Tamás háza kigyulladt és porig égett, kutyáit mentve szerzett olyan súlyos sérüléseket, hogy nem tudták már megmenteni az életét.

A tragédiákból még alig eszméltek fel a drukkerek, amikor kiderült, elhunyt az Újpest legendája, Juhász Péter, aki aki hétszer volt bajnok a lila-fehérekkel. Curtis jó barátja, Óvádi László Instagram oldalán kommentelte a gyászhírt, mint kiderült, példalóképe volt a balhátvéd.

– Magyar bajnokság bajnok: 1969, 1970-tavasz, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75 2.: 1968 3.: 1975–76, Magyar kupa (MNK)győztes: 1969, 1970, 1975 Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) elődöntős: 1973–74 negyeddöntős: 1971–72, 1972–73 Vásárvárosok kupája (VVK) döntős: 1968–69 Európa-bajnokság 4.: 1972, Belgium Olimpiai játékok ezüstérmes: 1972, München Az év labdarúgója: 1972 – sorolta a legenda eredményeit a rapper, majd hozzátette.