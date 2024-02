Szívszaggató körülmények közt halt meg Curtis barátja

Mint arról a Bors is írt, két tragikus haláleset rázta meg a napokban az újpesti futballszurkolók táborát - köztük a szívbeli szurkolóként ismert Curtist. Mint arról lapunk beszámolt, a pályája elején futballistaként is játszó rapper mai napig oszlopos tagja a lilák szurkolócsapatának, akiket a napokban szörnyű haláleset borított gyászba: drámai körülmények között vesztették el két szeretett társukat, Dávidot – aki motorbalesetben hunyt el – és Tamást.

Tamás háza porig égett, a szurkolók most együttes erővel fogtak gyűjtésbe Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelem

Lapunk most kiderítette, hogy Tamás is tragikus módon vesztette életét: a férfi újpalotai háza ugyanis hétfőn (január 29.) kigyulladt, és porig égett a Gábor Áron utcában.

Tamás is bent volt a pusztító tűz napján, ahol súlyosan meg is sérült, miközben a bent élő három kutya életét próbálta hősies módon megmenteni.

Sajnos azonban csupán az egyikük élte túl a lángoló poklot, két kutyus életét vesztette, míg Tamást életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Az újpesti szurkolók egy emberként álltak a férfi és családja mellé, gyűjtést is szerveztek:

– Barátunk, az Újpest tábor oszlopos tagja, Baczó Tomi a tegnapi napon sajnálatos balesetet szenvedett, otthonuk a lángok martalékává vált, vele együtt minden tárgyi értékük. Emellett, de nem mellékesen ő is megsérült és most küzd a felépülésért. Ismerve szívét, odaadását társaiért, kérünk titeket, segítsetek barátunkon, és a családján ezekben a nehéz időkben, mindenkinek a lehetőségeihez mérten. Mutassuk meg, milyen az Újpest család! – kérték az újpesti csoportokban összefogó szurkolótársak.

A kórházban hosszú napokig harcoltak a férfi életéért, azonban egy hét múlva, hétfőn (február 5.) Tamás szervezete feladta a harcot, és a kórházban elhunyt.

Barátunk, testvérünk, az Újpest tábor elengedhetetlen alakja, B. Tomi a mai napon élete legnagyobb csatájában, életét vesztette. Mindenki, aki ismerte, tudja, hogy Tomi élete az Újpest volt. A családjáért, barátaiért, csoportjáért bármit megtett

– búcsúztak összetörten a szurkolótársak és a barátok. Curtis is szívszorító szavakkal köszönt el szurkolótársától – és egyben barátjától, akinek a hétfői búcsúztatóján is részt vett.

– Természetesen én is ott leszek a mai megemlékezésen. Jól ismertem Tomit, négy vagy öt évvel volt fiatalabb nálam. Egy telepen nőttünk fel, az édesapját is ismerem, nagyon jó barátságban voltunk. Nagyon sajnálom, hogy elment, ez a nap duplán volt nekünk tragikus, mert Tamás mellett egy másik társunk is elhunyt – mondta akkor lapunknak szomorúan Curtis.

Tamás halála nem csupán az Újpest, hanem a rivális csapatok táborát is megérintette: több száz búcsúzó hozzászólás érkezett a többi csapat szurkolóitól.

Egyik fradista olvasónk azt is elmondta, hogy ő a gyűjtésbe is beszállt.

Ilyenkor nincs olyan, hogy rivális. Ő jó ember volt, aki fiatalon halt meg. Ez szurkolótábortól függetlenül szörnyű tragédia. Ilyenkor csak a gyásznak és az összefogásnak van helye

– szögezte le. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány az életben maradt kutyáról is gondoskodik.

Osztozunk az Újpest tábor gyászában. A pár nappal ezelőtt történt lakástűzben 2 kutya meghalt és sajnos Tomi sem élte túl…küzdött, ameddig ereje bírta… Az életben maradt kutyáról természetesen gondoskodunk, amíg kell. Nyugodj békében, részvétünk a családnak és a barátoknak

– írták.