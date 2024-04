„Végre eljött ez a pillanat, hogy a karunkban tarthatjuk a legkisebb fiunkat” – Szegedi Fecsóék megmutatták gyönyörű kisbabájukat – fotó

Ahogy arról a Bors beszámolt, a minap megszületett Szegedi Fecsó és párja, Géczi Bea második közös gyermeke. Az óriási örömhírről a sztárpár az Instagram-oldalán számolt be, ahol most egy csodás babafotót fotót is megosztottak.

Fotó: Origó

Fecsó és Bea családja ezúttal is egy kisfiúval bővült, az új jövevényről pedig szinte egyből meg is osztottak egy sejtelmes fotót, amin még jól bebugyolálva volt látható. Most pedig már egy anya-fia képpel is belejelentkeztek a kórházi ágyból, amelyen az is jól a kicsi igazi hajasbaba.

Boldogságunk határtalan, végre eljött ez a pillanat, hogy a karunkban tarthatjuk a legkisebb fiunkat

– írta a büszke anyuka a képhez, amelyhez már rengetegen gratuláltak.

„Szívből gratulálok nektek!”

„Isten hozta közénk”

„Gratulálok. Jó egészséget és örömet kívánunk! Gyönyörűek vagytok”

– kommentelték mások mellett.

A páros így pedig összesen már négy gyermek büszke szülei, a mostani pici pedig a második közös gyerkőc.