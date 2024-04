"Ez így kicsit gáz" - Kamerák előtt állt a mérlegre Gáspár Győző

Arról már korábban is írtunk, hogy Gáspár Győző rádöbbent arra, hogy mennyire egészségtelen a túlsúly. Korábban az egész Gáspár család ezzel a problémával küzdött, hiszen nemcsak Győzike volt elhízott, de Bea asszony, Evelin, de még a kis Virág is. Szerencsére a család idejében elcsípte a problémát, és elkezdtek dolgozni a megoldáson. A család hölgyei kirobbanó formában vannak: Bea szexibb, mint fiatal korában, Evelin és Virág pedig olyan bomba testtel rendelkeznek, hogy mindenki álla leesik tőlük. Na de mi a helyzet Győzővel? Az ő formája ugyanis most közel sem "sukár".

Fotó: Szabolcs László

- Tudjátok, hogy milyen hiú vagyok és fontos nekem a külső, a megjelenésem, de egész életemben küzdöttem a túlsúllyal. Éppen most nagyon nehéz. A második emeletre is lihegve tudok felmenni. Most újra válságban vagyok, több mint 5 éve kivetettem a gyomorgyűrűm, mert már abból is elegem lett. Egyre jobban zavar ez a rengeteg plusz kiló… 117 kiló.. Mi van? Most újra olyan vagyok, mint akit egyenesen a vágóhídra is vihetnének, szörnyen érzem magam a bőrömben, a gyönyörű fellépő ruháim sem jók rám már, legtöbbször csak melegítőben járok, mert abban érzem magam kevésbé kötözött sonkának - mondta korábban Győző, amiről egy korábbi cikkünkben írtunk.

Győző kitartó

Nos, úgy néz ki, hogy ha Győző valamit a fejébe vesz, akkor az úgy is lesz. Most ugyanis kamerák előtt állt a mérlegre, és kiderült, sokat fogyott

Eltelt nyolc hét, nézzük meg, hogy mennyit fogytam! 117-ről indultam, és nézzük meg a mai súlyomat. 103,4. Durván 14 kiló

- mondja.

A rajongók rögtön gratuláltak neki, ugyanakkor arra is felhívták a figyelmét, hogy ideje lenne egy pedikűröst is felkeresnie.

- Nagyon ügyes vagy, Győzi, csak keress egy jó pedikűröst! Ez így kicsit gáz! Vagy zokniban mérd magad. Puszi!