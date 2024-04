Ezt nem gondoltad volna: Szandi leleplezte a nagy titkát

Szandi kétségkívül az egyik legtehetségesebb énekesnőnk, aki már kislányként a színpadon állt és 47 évesen is töretlen lendülettel nyűgözi le közönségét.

Szandinak fantasztikus érzéke van a légtornához (Fotó: Pintácsi Viktória)

Előre megálmodja

Szandinak mindig van valami a tarsolyában, folyamatos fellépései mellett állandó újdonságokkal rukkol elő. A gyönyörű énekesnő a Borsnak elárulta, hogy éjszaka mindig megálmodja, hogy mi lesz a következő, amit meg akar valósítani.

Sokszor álmodom, de legtöbbször felébredek és ilyenkor rengeteg új ötletem, gondolatom támad, alig várom mindig, hogy Csabinak elmesélhessem reggel. Rengeteg projekt így valósult meg az életemben egyébként, hogy előtte éjszaka találtam ki.

Szandi megosztotta velünk, hogy korábbi, Nekem a fény kell című videoklipjében például sok éve húzódó félelmét küzdötte le. Mint ismert, Szandi korábban néhány napig kómában is volt lovas balesete miatt, ami után hiába próbálkozott, nem tudott visszaülni a lóra, rossz emlékek maradtak benne.

– A klip forgatása előtt lovas leckéket vettem egy nagyon kedves lánytól, akinek pszichológiai segítségével és egy fantasztikus lóval sikerült mégis újra közel kerülnöm ezekhez az állatokhoz. A forgatáson már biztos voltam magamban és amikor vágta közben mindkét kezemmel eldobtam a szárat és széttártam a karomat, tudtam, hogy teljesen bízhatok az állatban, fantasztikus érzés volt.

Ez viszi előre

A háromgyermekes édesanya bombaformában van, mint mondja, családja erőt ad neki.

Csabi mindig itt van mellettem minden pillanatban, aki csodálatos férj, apa, menedzser és zenész, nagyon jó tudni, hogy számíthatok rá mindenben.

Szandi imádja a szakmáját, nincs semmi, ami megállítaná. – Azt szeretem a hivatásomban, hogy színes, új és mindig kihívásokkal teli.

Régi álma volt

Legújabb légtornász klipjét a Fővárosi Nagycirkuszban forgatta.

– Gyerekként sokszor jártunk cirkuszban és emlékszem már akkor is leesett az állam, rabul ejtettek az artista produkciók.

A légtornász sportba 2018-ban szeretett bele.

- Vincze Tündi Hortobágyi Károly-és Nívó díjas artistaművész egy lenyűgöző nő, akivel az energiáink találkoztak, én már akkor éreztem, hogy valami fantasztikus dolog indult el.

Szandi akkor a műsor végén tovább folytatta a légtornát, Ifj. Richter Józsefnél többször is fellépett, így most nagyon boldog, hogy régóta dédelgetett álma teljesülhetett, hogy végre klip formájában is megörökítette szenvedélyét Az ördög belém bújt című dalára.