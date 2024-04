Emlékszel még a Xéna sztárjaira? Így néznek ki 29 évvel később

A Xena: A harcos hercegnő emberek ezreit ültette a képernyők elé az 1990-es években. 1995-től vetítették a sorozatot, amely 6 évadot élt meg. Xena karaktere először a Hercules című filmsorozatban tűnt fel, ahol egy hűtlen, de vonzó harcosnőt alakított. A főszerepet Lucy Lawless színésznőre osztották. 2015-ben felröppent a pletyka, hogy folytatják a sorozatot, ám 2017-ben az NBC csatorna bejelentette, mégsem forgatnak több részt.

Kevesen tudják, de a sorozatért maga Quentin Tarantino is rajong: többször említette már, hogy nagyszerű show-nak tartja remek forgatókönyvvel és szereplőkkel. Sőt, a Lucy Lawless dublőreként dolgozó Zoë Bell később több filmjében is szerepelhetett előbb mint kaszkadőr, később már színészként is.

A szereplők sokat változtak az elmúlt 29 év alatt. Kevin Smithtől, az Arest alakító színésztől pedig 2002-ben végső búcsút kellett venni. A színész egy forgatáson lezuhant a díszletről, fejsérülést szenvedett és kómába esett. 2002. február 15-én hunyt el.

A képre kattintva galéria nyílik!