Curtis is meglepődött: Durva dolgot csinált Bochkor Király Viktorral - videó

Curtis volt a minap az egyik vendége Bochkor Gábor rádiós élő beszélgetésének, amiben a rapper egy új zenéjét mutatta be a nagyközönségnek. A szám, amit Széki Attila hozott a műsorba egy nemrég született dal, amiben Király Viktor is hatalmas szerepet kapott, mint énekes, sőt még a beszélgetésen is részt vett. Kiderült, hogy Curtisben Dominikán fogalmazódott meg egy zene hallatán a gondolat, hogy ő is vissza akar nyúlni hangzásban egy kicsit a nyolcvanas évekhez. Amint a rapper megírta a dalt, egyből kipottyant a fejéből a gondolat, hogy a legjobb választás Viktor lenne közreműködőként. A nóta végül elkészült, azonban a beszélgetés során kiderült, hogy Bochkor egyszer nagyon tapintatlan volt az énekessel, mondhatni volt egy kis konfliktusuk.

Curtis lefagyott, amikor megtudta, hogy Bochkor régen mit csinált Király Viktor lemezével - Fotó: Máté Krisztián

– Azt akartam mondani, hogy Viktorral volt egy konfliktusunk még nagyon-nagyon régen – kezdte a rádiós, majd elmondta, nem volt túl szép, amit Király Viktor lemezével csinált.

– Emlékszem, egyszer nem volt túl jó ízlésű tőlem, hogy valamelyik lemezedet megsemmisítettem. Akkor még beszéltünk is erről, viszont a Fire című dalod megjelent és akkor odamentem hozzád és azt mondtam, hogy bocsánatot kérek, fantasztikus ez a dal – mesélte Bochkor, aki ezek után teljesen más irányból kezdte el látni az énekest.

– Amit akartam ezzel mondani, hogy a Viktor amerikai módon komponál. Teljesen amerikai módon közelíti meg – szögezte le a rádiós, amire a rapper sem tudott mást mondani.

Király Viktor megbocsájtott Bochkornak - Fotó: Máté Krisztián

Curtis is fényezte énekes társát

Király Viktor igazán jól énekel, ezt bárki megállapíthatja, aki hallott tőle egy zenét, így furcsa is volt, hogy a rádiós régen így állt hozzá. Még maga Curtis is magasztalta Viktor énektudását.

– Ez tényleg így van. Pénzt se adott ezért – mondta viccesen Curtis.

Az új fesztiválhimnuszt pedig itt meg is hallgathatod: