Máris elválik Csuti és partnere útja: a Borsnak vallottak az emlékekről

„Én így is nyertem”

A kiesésük után még a stúdióban a Metropolnak Csuti így fogalmazott:

– Boldogok vagyunk, hogy együtt tudtunk ebben az egész versenyben jelen lenni – mondta nagy sóhajjal a kiesése után párját átkarolva a Metropolnak Csuti. – De közben nyilván csalódottak is vagyunk, hogy ez az egész véget ért számunkra, nem erre számítottunk, na de ki az a páros, aki számol előre a kieséssel?! Valóban úgy indultam neki ennek a kalandnak, hogy győzni szeretnék, de ennek most valamiért így kellett történnie! Én így is nyertem!