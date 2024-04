Hercegnék haragja, Szoboszlai szerelem és Házasság első látásra — ez a Bors heti Top5!

Ha a királyi családban történik valami, az már nemcsak a briteket és a koronagyarmatokon élőket érdekli, hanem az egész világ, így mi magyarok is felkapjuk a fejünket. Nem véletlen, hogy ezen a héten is akad két királyi családról hír a Bors legolvasottabb cikkeinek ötös listáján. Katalin és Meghan viszálya azonban csak a második legolvasottabb történés lett a héten. Sajnos, egy ismert magyar színész halála „trónfosztáshoz” eredményezett.

Februárban töltötte be 58. évét a most elhunyt Csonka Valter. (Fotó: Pexels)

58 évesen ment el...

Zenészként is sokan ismerték a debreceni születésű művészt. Csonka Valter élete utolsó időszaka szívszorítóan alakult.

Februárban töltötte be 58. évét a most elhunyt Csonka Valter, a Dr. Valter & The Lawbreakers énekese. A színészként is ismert művész egy ideje Budapesten élt, tolószékbe kényszerült, nehéz időszakot élt át a halála előtt.

Csonka Valter játszott Hajdu Szabolcs Macerás ügyek és a Necropolis című filmjében, valamint Pacskovszky József Lila esernyők című burleszkjében is — írja a dehir.hu. Előbbivel színházban is dolgozott, a Kálmán-nap, illetve Aranyszöveggel kivert hazugságok című darabokban tűnt fel.

Nincs és talán nem is lesz béke a két hercegné között. (Fotó: AFP)

Örök harag…

Arra már nincs esély, hogy teljes béke uralkodjon a királyi családban. Nincs könnyű helyzetben a rákbeteg hercegné. Nincs visszaút Katalin hercegné és Meghan Markle számára, mivel a kapcsolatuk túlságosan mérgezővé vált — állítja egy, a brit királyi család belügyeivel foglalkozó szakértő. Bár a legtöbben úgy látják, a királyi család rajongói szeretnék újra együtt látni a Katalin, Vilmos, Harry és Meghan négyesét, úgy tűnik, ez csak egy vágyálom marad.

Tom Quinn királyi szakértő szerint Meghan úgy érzi, nem ő hibázott — írja a livemint.com. Harry felesége úgy látja, Katalinnak mindenben segítenie kellett volna őt az Angliában töltött ideje alatt, mivel mindketten „kívülállóként” érkeztek a királyi családba. Bár Meghan és Harry támogatásukat fejezték ki a hercegné rákbetegségének nyilvánosságra kerülése után, a szakértő szerint a két nő menthetetlenül eltávolodott egymástól.

Véget érhetett a Házasság első látásra párjának románca? (Fotó: Unsplash.com)

Lebukott…

Gyanús nyomra bukkantak a tévénézők a kedvenc műsoruk egyik párjával kapcsolatban, de a házasok mindent tagadnak. A 25 éves Tasha Jay és a 26 éves Paul Liba a hazánkban is egyre népszerűbb Házasság első látásra című műsor brit adásában mondták ki egymásnak a boldogító igent.

A műsor ott tavaly novemberben ért véget, és mára csak néhány pár van együtt a szereplők közül. Néhány sasszemű néző aggódni kezdett, miután észrevették, hogy Paul már nem viseli a gyűrűjét. Felesége azonban egy Instagramon indított kérdezz-felelek játékban tette tisztába a dolgot.

Nagy Ő Nati már lépéseket is tett. (Fotó: Bors/TV2)

Újabb jelentkező Szoboszlai Dominik szívére

Nagy Ő Nati nem vár tovább Jákob Zolira: a csinos szőkeség a fejébe vette, hogy focistafeleség lesz, férjét pedig nem más lesz, mint Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominikról úgy hírlik, már nem szingli, legújabb választottja pedig ismét egy szőke hajú szépség. Lapunk elsőként számolt be arról, hogy a Liverpool sztárjának a szívét egy székesfehérvári lány rabolhatta el, a pletykák azóta pedig be is igazolódtak, hiszen fotók is bizonyítják a fiatalok szerelmét. Először egy budapesti étteremben kapták őket lencsevégre, majd a TikTokon is feltűntek olyan videók, amelyek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy valóban egy párt alkothatnak. Ez azonban cseppet sem zavarja Nagy Ő Natit, aki a fejébe vette, hogy focistafeleség lesz, férje pedig nem más, mint Szoboszlai lesz…

— Nekem a Dominik nagyon szimpatikus, de úgy hallottam, hogy van most barátnője... Én egyébként korábban annyira odáig voltam érte, hogy írtam neki az Instagramon, de persze nem válaszolt.

Nyilván milliónyi üzenetet kap, viszont bevallom, megpróbáltam már felcsípni!

— mondta Nati.

Hosszú ideje először posztolt a herceg. (Fotó: AFP)

Visszatért a herceg…

A herceg minden idejét családjával töltötte, de bizonyos események azért felkeltették a figyelmét. Vilmos herceg személyes üzenettel tért vissza a közösségi médiába. A herceg most először posztolt azóta, hogy Katalin bevallotta, rákkal küzd.

A 41 éves herceg a családjával töltötte az idejét, mivel gyermekei iskolájában szünet volt — írja a People. Most azonban már több mindenre koncentrál, így nem hagyta szó nélkül a brit női labdarúgó-válogatot egyik játékosának visszavonulását.

Köszönjük a felejthetetlen teljesítményt az angol női labdarúgó-válogatottban, Rachel Daly. Még rengeteg gólt a Villának!

— írta a herceg.