Bombahír: új páros csatlakozott az Ázsia Expressz versenyzőihez

Bombahírt közölt a közösségi médiában L.L. Junior. Az énekes 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijában ugyanis mindenki legynagyobb megdöbbenésére közölte a világgal, szerelmével, Dárdai Blankával ők is csatlakoznak az Ázsia Expressz 5. évadához.

Juniorék Ázsia felé vették az irányt. Fotó: Máté Krisztián

Igaz a hír, elindultunk az Ázsia Expressz műsorába, a Fülöp-szigeteken. Innentől admin kezeli az oldalamat. Drukkoljatok.

- jelentette be mindössze pár órája a rapper.

A hír azért rendkívül meglepő, mivel a 2024-es Ázsia Expressz mindössze két hete vette csak kezdetét. A stábtagok és a versenyzők tehát alig értek a Fülöp-szigetekre, máris új páros érkezik hozzájuk Junior és Blanka személyében. Persze az is lehet, hogy egy kieső helyét fogják betölteni, hiszen Ördög Nóra a szokásos napi egyperces Instagramos bejelentkezéseiben a héten bejelentette, megtörtént az első hajsza, amelyet követően általában egy celebpár távozni is szokott a műsorból, amely a tavalyi amerikai kiruccanás után idén visszatért Ázsiába.

Juniorék nem az egyetlenek, akik új érkezők lesznek, hiszen nemrég Ördög Nórához is csatlakozott Manilában számára három nagyon fontos személy: Nánási Pál, Nánási Mici és Nánási Vencel. Ennek márpedig a kétgyermekes anyuka azért is örülhetett nagyon, mivel ki kellett hagynia lánya nagy napját, első légtornász fellépést, amiért a szíve is megszakadt. Most azonban a videós visszanézést követően élőben is hallhatja lánya élményeit, miközben továbbra is a 35-36 fokos melegben forgatnak.