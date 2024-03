Különleges szeánszon járt L.L. Junior barátnője

Dárdai Blanka nem akármilyen módszerrel nyugtatja le magát a rohanó hétköznapokban. Kiderült ugyanis, hogy a jóga mellett van még egy módja annak, hogy levezesse a felgyülemlett feszültséget magában. Ez pedig nem más, mint a hangtál terápia...

Dárdai Blanka rezgéseit meg kellett emelni (Fotó: Szabolcs László)

Dárdai Blanka különleges terápiával gyógyul

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi a hangtál terápia, úgyhogy el is magyarázzuk. Ez egy olyan módszer, mellyel azt szeretnék elérni, hogy a feszült, zaklatott, stresszes vagy éppen túlhajszolt emberek le tudják vezetni a feszültséget, mindezt pedig egy nyugodt, stresszmentes környezetben. Ezek szerint tehát Blankának is lehetnek feszült, vagy zaklatott napjai, de gondoskodik arról, hogy ezeken túllendüljön.

Dóri hangtálakkal várt, hogy feltöltsön és egy kicsit feljebb emelje a rezgéseimet

− írta a fotóhoz Blanka, ám nem ő az egyetlen, aki kívül-belül formába akarja hozni magát. L.L. Junior is most komoly elhatározása jutott: 15 kilótól akar megszabadulni, hogy ezzel is felkészüljön a közelgő koncertszezonra.

Dárdai Blanka különleges szeánszon járt (Fotó: Instagram)

L.L. Junior edzeni kezdett

Ahogy arról lapunk is beszámolt, L.L. Junior már több mint két hete belevágott a kőkemény edzésekbe és ezzel egy időben igyekszik a ketózis állapotába „kergetni” a szervezetét. Nem véletlenül sanyargatja magát, ugyanis azt reméli, hogy a koncertszezonig ledob magáról 15 fölös kilót és egyúttal komoly izomtömeget is épít magára. A rapper egyébként kimaxolja a dolgot, ugyanis többször megy a terembe, mint ahány nap egy héten a rendelkezésére áll.

Nincs pihenés! Cél: Felkészülni a nyári élő koncertekre és -15kg. Eszközök: szigorú keto diéta, emellett heti 5-6 testépítés és kardió, heti 2-3 bokszedzés. Nulla alkohol, nulla bezabálás

− nem véletlen, hogy ilyen komoly elhatározásra jutott Junior, hiszen hamarosan Blankával Amerikába utaznak, hogy New Yorkban és Miamiban is szórakoztassák a magyar közönséget.