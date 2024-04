Újabb két előadást volt kénytelen lemondani Bodrogi Gyula

Sokakat töltött el aggodalommal a hír, miszerint a Karinthy Színház "Nagymester" című darabjának április 9, és 10-i előadása elmarad. Az ijedtség érthető, hiszen az elmúlt hetekben a két főszereplővel, Balázs Andreával és Bodrogi Gyulával történtek olyan események, melynek következménye lehet a most lemondott előadás. A színésznő egy hónappal ezelőtt, nemsokkal az előadása előtt lett rosszul és került kórházba, aztán pedig a színészlegendát érte súlyos baleset: egy rossz lépést követően elesett és megsérült a válla. A két művész főszereplésével színre vitt "Nagymester" című produkcióra egyébként óriási a kereslet, a jegyek szinte napok alatt elfogynak így most is két teltháznyi néző maradt hoppon...

Fotó: Karinthy Színház/Nagymester című előadás

Bodrogi Gyula: „Nem kell megijedni!"

Bodrogi Gyula mozgalmas év elé néz, mivel idén, április 15-én tölti be a 90. életévét. A színészlegendát a kerek évforduló alkalmából szinte egész évben köszöntik majd, számos olyan eseményre hivatalos, ahol őt ünnepli a közönség és persze a kollégák is. Bodrogi március 24-én, a Karinthy Színház színpadán jelent meg először felkötött karral, csak másnap derült ki, hogy egy baleset következtében megsérült a válla.

Kicsit elestem... de nem kell megijedni, minden rendben van. Megnézték röntgenen meg mindenféle gépeken, majd annyit mondtak az orvosok, hogy fel kell kötni. Most egy kicsit még béna vagyok vele, de hamarosan jobb lesz

- mondta akkor lapunknak az örökifjú művész, aki jólásban úgy tűnik nem olyan jó, mint a színpadon, hiszen még mindig rehabilitációra kell járnia.

Bodrogi Gyula vállát rögzíteni kellett (Fotó: Beáta Győrfi- Forgács )

Elmaradnak az előadások

A Kossuth-díjas művész bár nagyon hamar szeretett volna munkába állni, a jelek szerint a visszatérésére még várni kell. A Karinthy Színházban április 9-10-én is előadása lett volna, a Nagymester című darabban, de mindkét időpontot lemondta a teártum. Az okokról Balázs Andreát kérdeztük:

Nincs ok pánikra, Gyula bácsi gyógytornára jár, az orvosok még nem engedik játszani

- mondta megkeresésünkre Balázs Andrea, aki hozzá tette: